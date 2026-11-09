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FIFPro yılın 11'ini açıkladı: Messi ve Yamal tarihe geçti

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FIFPro yılın 11'ini açıkladı: Messi ve Yamal tarihe geçti
Başlık ResmiFIFPro yılın 11'ini açıkladı: Messi ve Yamal tarihe geçti

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), yılın 11'ini açıkladı. Yılın 11'inin belirlenmesinde 73 ülkeden 20 bine yakın profesyonel futbolcu oy kullandı. Ballon d'Or ödülünün sahibi olan Harry Kane'in değerlendirme dışında bırakıldı belirtildi.

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FIFPro'dan yapılan açıklamada, yılın 11'inin belirlenmesinde 73 ülkeden 20 bine yakın profesyonel futbolcunun oy kullandığı belirtildi.

MESSI REKORUNU GELİŞTİRDİ

Yapılan açıklamada, 2023'ten bu yana ilk kez yılın 11'ine seçilen Lionel Messi'nin, 18 kez kadroda yer alarak bu alandaki rekorunu geliştirdiği aktarıldı.

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YAMAL BİR İLKİ BAŞARDI

Geçen sene de yılın 11'inde yer alan Lamine Yamal'ın 20 yaşına basmadan iki kez bu kadroya seçilen ilk futbolcu olduğu vurgulandı.

2026 yılının en iyi 11'inde şu isimler yer aldı:

Kaleci:

David Raya (Arsenal, İspanya)

Defans:

Pau Cubarsi (Barcelona, İspanya)

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, Fas)

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Portekiz)

Orta Saha:

Jude Bellingham (Real Madrid, İngiltere)

Rodri (Manchester City/Barcelona, İspanya)

Vitinha (Paris Saint-Germain, Portekiz)

Forvet:

Erling Haaland (Manchester City, Norveç)

Kylian Mbappe (Real Madrid, Fransa)

Lionel Messi (Inter Miami, Arjantin)

Lamine Yamal (Barcelona, İspanya)

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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