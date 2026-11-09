Jamal Musiala'dan üzen haber: "Tedavisi zor" diyerek duyurdu

Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Hoeness, uzun süredir yaşadığı nörolojik rahatsızlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Jamal Musiala'nın sağlık durumu hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Hoeness, genç yıldızın eski performans seviyesine dönüp dönemeyeceğinin henüz netlik kazanmadığını söyledi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Alman devi Bayern Münih'in yıldız isimlerinden Jamal Musiala'nın yaşadığı sağlık problemiyle ilgili belirsizlik devam ediyor. Yıldız futbolcunun rahatsızlığının kolay tedavi edilebilecek bir durum olmadığını belirten Uli Hoeness, sürecin ilaçlarla kontrol altında tutulabildiğini ifade etti.

"ONUNLA İLGİLİ BİR İKİLEMLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Musiala'nın sağlık durumuna ilişkin konuşan Hoeness, "Onunla ilgili bir ikilemle karşı karşıyayız. Kolay tedavi edilemeyen ancak ilaçlarla kontrol altına alınabilen bir rahatsızlığı var. Yine de eski performans seviyesine dönüp dönemeyeceği konusunda durumu belirsizliğini koruyor." ifadelerini kullandı.

"ELBETTE MAAŞINI ALMAYA DEVAM EDİYOR"

Sezonluk 25 milyon avro kazandığı belirtilen 23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Hoeness, "Elbette maaşını almaya devam ediyor. Fakat bir an için Bayern'in 'Şu an yapabildikleri, sözleşmede öngörülenleri karşılamıyor' diyerek sözleşmesini tartışmaya açmaya karar verdiğini hayal edin." sözleriyle oyuncunun maaşını almaya devam ettiğini belirtti.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Vitor Pereira geri dönüyor: Krize Portekizli kurtarıcı

Jamal Musiala

"KOMPANY'NİN HASTALIĞININ TEDAVİSİ MÜMKÜN"

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany'nin sağlık durumuna da değinen Uli Hoeness, "Kompany'nin sağlık durumu bizim için büyük bir endişe kaynağı ancak ciddi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Tedavisi mümkün. Tedavi edilmeyen ve daha sonra menenjite dönüşen çok ağır bir grip türü olduğunu tahmin ediyorum. Sürekli stres altında, günde on iki saat çalışıyor. İki ya da üç hafta sonra, milli maç arasının ardından yeniden kulübedeki yerini alacak." dedi.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala