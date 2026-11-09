Vitor Pereira geri dönüyor: Krize Portekizli kurtarıcı

Nottingham Forest'tan ayrıldıktan sonra henüz bir takımla anlaşmayan Portekizli Teknik Direktör Vitor Pereira'nın yeni adresi Crystal Palace olabilir. Londra ekibinin, Pierre Sage ile yollarını ayırmaya hazırlandığı ve Pereira'yı listenin üst sıralarına aldığı belirtildi.

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İngiltere Premier Lig'de istediği sonuçları alamayan Crystal Palace'ta teknik direktör değişikliği gündeme geldi. The Athletic'in haberine göre; Palace yönetimi, 16 maçtır takımın başında olan Pierre Sage ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

İKİ ADAY ÖNE ÇIKIYOR

Haberde, Portekizli Vitor Pereira ile Avustralya Milli Takımı Teknik Direktörü Tony Popovic'in Crystal Palace'ın en güçlü adayları arasında bulunduğu belirtildi. Futbolculuk kariyerinde beş sezon boyunca Crystal Palace forması giyen Popovic, kulübü yakından tanıması nedeniyle dikkat çeken isimlerden biri olarak gösteriliyor.

CRYSTAL PALACE LİGİN DİBİNDE

Londra temsilcisi Crystal Palace, ligde oynadığı 10 karşılaşmada yalnızca 2 galibiyet alırken 1 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Ligde 7 puanda kalan Palace, 20 takımlı ligde son sırada bulunuyor.

Vitor Pereira

PEREIRA'NIN NOTTINGHAM KARNESİ

58 yaşındaki Vitor Pereira, Nottingham Forest'ın başında tüm kulvarlarda çıktığı 20 karşılaşmada 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti. Portekizli çalıştırıcı, bu süreçte maç başına 1,50 puan ortalaması yakaladı.

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