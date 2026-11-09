10 Kasım'da Ankara'da trafik düzenlemesi! Çok sayıda yol kapalı olacak

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenecek tören nedeniyle Ankara'da bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü, saat 01.00'den itibaren uygulanacak trafik düzenlemesinin detaylarını açıkladı.

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Ankara'da, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla düzenlenecek törenler kapsamında bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de anma töreni gerçekleştirileceği bildirildi.

SAAT 01.00'DEN İTİBAREN KAPATILACAK

Tören kapsamında yarın saat 01.00'den itibaren GMK Bulvarı, Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Dögol Caddesi, Sporpark Caddesi ve Turgut Reis Caddesi'nin tamamı araç trafiğine kapatılacak.

Ayrıca Kazım Karabekir Caddesi ile Celal Bayar Bulvarı'nı birbirine bağlayan yan varyantlar ve Kazım Karabekir Caddesi'nin Anadolu Meydanı ile Celal Bayar Bulvarı arasında kalan bölümü de kapalı olacak.

Söz konusu yolların, anma programı sona erene kadar araç trafiğine açılmayacağı bildirildi. Ankara'da sürücülerin ulaşım planlarını trafik düzenlemesini dikkate alarak yapmaları gerekiyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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