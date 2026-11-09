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AB ve Azerbaycan’dan Türkiye’ye başsağlığı mesajı

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AB ve Azerbaycan’dan Türkiye’ye başsağlığı mesajı
Başlık ResmiAB ve Azerbaycan’dan Türkiye’ye başsağlığı mesajı

İzmir’in Aliağa ilçesindeki demir-çelik fabrikasında meydana gelen ve 16 kişinin hayatını kaybettiği patlama, uluslararası kamuoyunda da üzüntüyle karşılandı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, yayımladıkları mesajlarla Türkiye’ye başsağlığı dileklerini iletti.

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İzmir’in Aliağa ilçesindeki demir-çelik fabrikasında yaşanan patlamanın ardından Türkiye’ye uluslararası destek mesajları geldi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, faciada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

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Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Aliağa’daki patlamadan derin üzüntü duyduğunu belirtti. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyen von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da seslenerek, “Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu zor anlarda düşüncelerim Türkiye ile birlikte.” ifadelerini kullandı.

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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla İzmir’deki patlamaya ilişkin taziyelerini iletti. Açıklamada, fabrikadaki patlamada yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar nedeniyle derin üzüntü duyulduğu ifade edildi.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilenen mesajda, yaşanan facia nedeniyle kardeş Türkiye ve Türk halkına taziye dilekleri sunuldu.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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