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İzmir'deki faciada dikkat çeken detay! Can kaybı arttı, yaralıların kimlikleri açıklandı

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İzmir'deki faciada dikkat çeken detay! Can kaybı arttı, yaralıların kimlikleri açıklandı
Başlık Resmiİzmir'deki faciada dikkat çeken detay! Can kaybı arttı, yaralıların kimlikleri açıklandı

HABAŞ’ın Aliağa’daki demir-çelik fabrikasında sıvı çelik dökümü sırasında tavan vincinin ark ocağına düşmesiyle büyük bir patlama meydana geldi. Tonlarca ağırlıktaki parçalar etrafa savrulurken fabrikada yangın çıktı. Can pazarı yaşanan olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kabine sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ölü sayısının 16'ya yükseldiğini, 2'si ağır 13 kişinin de tedavilerinin sürdüğünü aktardı. Bölgedeki vatandaşlar olayın şiddetini 'yer yerinden oynadı' sözleri ile dile getirdi. Faciada yaralanan işçilerin kimlikleri de belli oldu, işte son gelişmeler...

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İzmir'de Demir Çelik Sanayi Bölgesi’ndeki HABAŞ (Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ) demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada bilanço arttı. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada son durumu aktardı.

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İzmir'deki patlamada sıcak gelişme! Yayın yasağı getirildi

Bugün öğle saatlerinde İzmir Aliağa'dan çok üzücü bir haber aldıklarını belirten Erdoğan, "Bir demir çelik fabrikasında sıvı çelik dökümü yapıldığı esnada meydana gelen patlamada maalesef 16 kardeşimiz vefat etti, 2'si ağır 13 yaralımızın tedavisi devam ediyor. Öncelikle hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Cenabıallah'tan rahmet niyaz ediyor, kederli ailelerine taziyelerimi sunuyorum. Yaralı kardeşlerime Rabb'imden acil şifalar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

İzmir'deki faciada dikkat çeken detay! Can kaybı arttı, yaralıların kimlikleri açıklandı
Başlık Resmiİzmir'deki faciada dikkat çeken detay! Can kaybı arttı, yaralıların kimlikleri açıklandı

Olayın hemen akabinde talimatı üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın süratle İzmir'e intikal ettiklerini kaydeden Erdoğan, "Patlamayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Milletçe yüreğimizi yakan bu acı olayın neden ve nasıl yaşandığı, kimlerin ihmali olduğu, kimlerin sorumluluğu olduğu ortaya çıkarılacaktır. Bir kez daha vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor. Aliağalı ve İzmirli vatandaşlarıma büyük geçmiş olsun diyorum." diye konuştu.

İzmir'deki faciada dikkat çeken detay! Can kaybı arttı, yaralıların kimlikleri açıklandı
Başlık Resmiİzmir'deki faciada dikkat çeken detay! Can kaybı arttı, yaralıların kimlikleri açıklandı

YARALANANLARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

HABAŞ Demir Çelik Fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından hastanede yaşanan hareketlilik ve ailelerin endişeli bekleyişi sürerken, Aliağa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yalçın Koçyiğit hastanede tedavi gören, taburcu edilen ve başka hastanelere sevk edilen yaralıların isimlerini açıkladı. Başhekim Koçyiğit, patlamada yaralananlardan Osman Akın, Mustafa Taştan ve Uğur Bayram'ın tedavilerinin ardından taburcu edildiğini söyledi. Yaralılardan Mehmet Güneş, Fatih Işık, Serkan Kaygısız ve Yılmaz Belevi'nin İzmir Şehir Hastanesine, Osman Aydoğan, Abdullah Kılıç ve Nuri Elek'in ise Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiğini belirten Koçyiğit, Muharrem İri, Yılmaz Çam, İsmail Kavas, Okan Gülçiçek, Kemal Evren ve Mahsun Dursun'un tedavilerine Aliağa Devlet Hastanesinde devam edildiğini ve hastaların sağlık durumlarının takip altında olduğunu ifade etti.

İzmir'deki faciada dikkat çeken detay! Can kaybı arttı, yaralıların kimlikleri açıklandı
Başlık Resmiİzmir'deki faciada dikkat çeken detay! Can kaybı arttı, yaralıların kimlikleri açıklandı

"YER YERİNDEN OYNADI"

Olayı araştırmak üzere Adalet Bakanlığı dört savcı görevlendirdi. SGK başmüfettişlerini gönderdi, 5 kişi gözaltına alındı. HABAŞ, olayın planlı bakım çalışmaları esnasında yaşandığını duyurdu. Bu durum, yetersiz tedbir alınmış olabileceği ihtimalini akıllara getirdi. Fabrika yakınlarında bulunan vatandaşlar “Patlamanın ardından yer yerinden oynadı. Fabrikadan simsiyah dumanlar ve kızıl alevler yükseliyordu. Bacadaki demir saclar eridi” dedi.

İzmir'deki faciada dikkat çeken detay! Can kaybı arttı, yaralıların kimlikleri açıklandı
Başlık Resmiİzmir'deki faciada dikkat çeken detay! Can kaybı arttı, yaralıların kimlikleri açıklandı

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YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin yayın yasağı kararı verildi. Aliağa Sulh Ceza Hakimliğince, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine alınan kararda, soruşturma tamamlanıncaya kadar dosya kapsamındaki olayla ilgili her türlü haber, röportaj, eleştiri ve yorum içeren yayınların yasaklanmasına hükmedildi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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