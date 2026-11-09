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İzmir'deki fabrika patlamasında acı bekleyiş

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İzmir'deki fabrika patlamasında acı bekleyiş

İzmir'deki HABAŞ Aliağa Demir Çelik Fabrikası'nda meydama gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti. 13 kişinin yaralandığı olayda 8 kişi enkaz altında. Fabrikadaki yangını söndüren ekipler kayıp işçilere ulaşmaya çalışıyor, acılı aileler ise hastane ve fabrika önünde bekleyişini sürdürüyor.

İzmir'deki fabrika patlamasında acı bekleyiş

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda öğlen saatlerinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı altıya yükseldi.

İzmir'deki fabrika patlamasında acı bekleyiş

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin enkaz altında kalan kişileri kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken fabrikadaki yangının söndürüldüğü belirtildi.

İzmir'deki fabrika patlamasında acı bekleyiş

Arama kurtarma çalışmalarına çevre ilçelerdeki ekiplerin yanı sıra Manisa AFAD ekibi de destek veriyor.
 

İzmir'deki fabrika patlamasında acı bekleyiş

Yaralılardan biri, helikopter ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların yakınları da kurum önünde bekleyişini sürdürüyor.
 

İzmir'deki fabrika patlamasında acı bekleyiş

Diğer taraftan patlamaya dair HABAŞ Aliağa Demir Çelik Fabrikası'ndan açıklama yapıldı.

İzmir'deki fabrika patlamasında acı bekleyiş

Açıklamada, elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen planlı bakım çalışmaları sırasında kaza meydana geldiği kaydedildi.
 

İzmir'deki fabrika patlamasında acı bekleyiş

Kurumdan yapılan açıklamada "Ne yazık ki üzücü kaza sonucunda vefat eden ve yaralanan çalışma arkadaşlarımız bulunmaktadır. Kazadan etkilenen çalışma arkadaşlarımıza acil müdahale ekiplerimizce gerekli müdahaleler yapılmış ve yaralılarımız hastaneye sevk edilmiştir" görüşüne yer verildi.

İzmir'deki fabrika patlamasında acı bekleyiş

Valiliğin son açıklamasına göre olayda 6 kişi hayatını kaybetti. İkisi ağır 13 işçi ise yaralı durumda. Ekipler enkaz altındaki 8 kişiye ulaşmaya çalışıyor.

İzmir'deki fabrika patlamasında acı bekleyiş

Olayı dört Cumhuriyet Savcısı soruşturuyor, ayrıca bir SGK Başmüfettişi de görevlendirildi.

Editör : DOĞUKAN AKGÜN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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