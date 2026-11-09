İzmir'deki fabrika patlamasında acı bekleyiş
İzmir'deki HABAŞ Aliağa Demir Çelik Fabrikası'nda meydama gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti. 13 kişinin yaralandığı olayda 8 kişi enkaz altında. Fabrikadaki yangını söndüren ekipler kayıp işçilere ulaşmaya çalışıyor, acılı aileler ise hastane ve fabrika önünde bekleyişini sürdürüyor.
İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda öğlen saatlerinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı altıya yükseldi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Ekiplerin enkaz altında kalan kişileri kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken fabrikadaki yangının söndürüldüğü belirtildi.
Arama kurtarma çalışmalarına çevre ilçelerdeki ekiplerin yanı sıra Manisa AFAD ekibi de destek veriyor.
Yaralılardan biri, helikopter ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların yakınları da kurum önünde bekleyişini sürdürüyor.
Diğer taraftan patlamaya dair HABAŞ Aliağa Demir Çelik Fabrikası'ndan açıklama yapıldı.
Açıklamada, elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen planlı bakım çalışmaları sırasında kaza meydana geldiği kaydedildi.
Kurumdan yapılan açıklamada "Ne yazık ki üzücü kaza sonucunda vefat eden ve yaralanan çalışma arkadaşlarımız bulunmaktadır. Kazadan etkilenen çalışma arkadaşlarımıza acil müdahale ekiplerimizce gerekli müdahaleler yapılmış ve yaralılarımız hastaneye sevk edilmiştir" görüşüne yer verildi.
Valiliğin son açıklamasına göre olayda 6 kişi hayatını kaybetti. İkisi ağır 13 işçi ise yaralı durumda. Ekipler enkaz altındaki 8 kişiye ulaşmaya çalışıyor.
Olayı dört Cumhuriyet Savcısı soruşturuyor, ayrıca bir SGK Başmüfettişi de görevlendirildi.