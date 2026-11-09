Bakan Memişoğlu'ndan COP31'de iklim değişikliği uyarısı! Türkiye'nin hazırladığı planı açıkladı

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, COP31 kapsamında düzenlenen panelde Gazze'deki sağlık sorunlarına dikkat çekerek, “Gazze’de çocukların temiz suya, annelerin güvenli bir hastaneye, bir yaralının ilaca ve tedaviye erişmesi için hepimize görev düşüyor” dedi. Memişoğlu, Türkiye'nin iklim değişikliği ve afetlere karşı sağlık sistemini güçlendirmek için yürüttüğü çalışmaları da anlattı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, COP31 Sağlık Günü kapsamında gerçekleştirilen “Dinamik ve Dayanıklı Sağlık Sistemleri: Ülke Tecrübeleri” başlıklı yüksek düzeyli panele katıldı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Brezilya Sağlık Bakanı Alexandre Padilha ve Avustralya Hastalık Kontrol Merkezi Genel Direktörü Zoe Wainter’in de panelist olarak yer aldığı panelde konuşan Bakan Memişoğlu, sağlık hizmetlerinde adaletin ve uluslararası dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Bakan Memişoğlundan COP31de iklim değişikliği uyarısı! Türkiyenin hazırladığı planı açıkladı

“GAZZE’DE HEPİMİZE GÖREV DÜŞÜYOR”

Sağlıkta adaletin, insanların en zor anlarında da haklarının korunmasını gerektirdiğini ifade eden Bakan Memişoğlu, “Gazze’de çocukların temiz suya, annelerin güvenli bir hastaneye, bir yaralının ilaca ve tedaviye erişmesi için hepimize görev düşüyor. Sağlık çalışanlarının korunması ve hastalarına güvenle ulaşabilmesi de uluslararası toplumun ortak sorumluluğudur.” dedi.

“TÜRKİYE AŞIRI SICAKLAR SAĞLIK EYLEM PLANI’NI HAZIRLADIK”

Bakan Memişoğlu panelde yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerine karşı da hazırlık yürüttüklerini belirterek, “Türkiye Aşırı Sıcaklar Sağlık Eylem Planı’nı bu anlayışla hazırladık. Meteoroloji, hava kalitesi ve sağlık verilerini birlikte değerlendiriyor, ilçe düzeyinde risk haritaları geliştiriyoruz. Amacımız, sıcaklar bastırmadan önce kimlerin yardıma ihtiyaç duyabileceğini belirlemek ve sağlık ekiplerimizi hazırlamaktır.” diye konuştu.

Bakan Memişoğlundan COP31de iklim değişikliği uyarısı! Türkiyenin hazırladığı planı açıkladı

Bakan Memişoğlu, Sağlıkta Dönüşüm Programı’yla sağlık hizmetlerine erişimin genişletildiğini belirterek, “Aile hekimliğini 81 ilimize yaygınlaştırdık. Şehir hastanelerimizde ileri tanı ve tedavi imkanlarını aynı çatı altında buluşturduk. Bugün 1.500’ü aşkın hastanemiz ve 1,5 milyon sağlık çalışanımızla milletimize hizmet veriyoruz.” dedi.

Acil sağlık hizmetlerinin kara ve hava ambulanslarının yanı sıra deniz yoluyla da güçlendirildiğini aktaran Bakan Kemal Memişoğlu, ihtiyaç duyulan her yerde hastalara ulaşmak için çalıştıklarını dile getirdi.

6 Şubat 2023’te meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde sağlık hizmetlerinin sürekliliğinin öneminin en ağır şartlarda tecrübe edildiğini belirten Bakan Memişoğlu, “Sağlık Afet Koordinasyon Merkezimiz ilk andan itibaren ekiplerimizi bölgeye yönlendirdi. 21 bini aşkın gönüllüsü bulunan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibimiz (UMKE) enkaz başında milletimizin yanındaydı. Afet lojistik yazılımımızla hangi noktada hangi ilaca ve tıbbi malzemeye ihtiyaç duyulduğunu takip ettik.” şeklinde konuştu.

Bakan Kemal Memişoğlu, deprem bölgesinde kara, hava ve deniz yolunun birlikte kullanıldığını belirterek, “51 bini aşkın hasta ve yaralımızı bölgeden naklettik. Ekiplerimiz enkaz başında bir cana daha ulaşmaya çalışırken köylerde ilaç dağıtımı, içme suyu kontrolleri ve yenidoğan izlemleri sürüyordu.” dedi.

Bakan Memişoğlundan COP31de iklim değişikliği uyarısı! Türkiyenin hazırladığı planı açıkladı

Koruyan Sağlık yaklaşımının temelinde aile hekimliğinin bulunduğunu vurgulayan Bakan Memişoğlu, “Son iki yılda kronik hastalık kontrolleri kapsamında vatandaşlarımıza 44 milyon kez hizmet verdik. Sağlıklı yaşamı hep birlikte bir kültür haline getirmeliyiz. Sağlıklı Hayat Merkezlerimiz bu anlayışla hizmet veriyor. Bu merkezlerimizde; diyetisyen, psikolog, fizyoterapist ve çocuk gelişimcilerimizle vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Kanser taramalarından gebe okuluna, sigara bırakma desteğinden beslenme danışmanlığına kadar 17 farklı alanda ücretsiz hizmet sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlundan COP31de iklim değişikliği uyarısı! Türkiyenin hazırladığı planı açıkladı

“SOLUNUM CİHAZLARIMIZI 45 ÜLKEYE, OTOMATİK ŞOK CİHAZLARIMIZI 16 ÜLKEYE İHRAÇ EDİYORUZ”

Bakan Kemal Memişoğlu, pandemi döneminde yerli yoğun bakım solunum cihazının üretildiğini hatırlatarak, “Bugün solunum cihazlarımızı 45 ülkeye, otomatik şok cihazlarımızı 16 ülkeye ihraç ediyoruz.” bilgisini verdi.

Yerli kalp-akciğer makinesi ve mobil dijital röntgen cihazlarının hastanelerin hizmetine sunulduğunu aktaran Bakan Memişoğlu, “Aşı ve tanı kitleri geliştiriliyor, kanser tedavisinde hastanın kendi bağışıklık hücrelerinden yararlanan CAR-T çalışmalarını destekliyoruz.” diye konuştu.

Bakan Memişoğlundan COP31de iklim değişikliği uyarısı! Türkiyenin hazırladığı planı açıkladı

TÜSEB aracılığıyla yeni fikirlere finansman sağlandığını ve araştırmacılarla üreticilerin buluşturulduğunu belirten Sağlık Bakanı Memişoğlu, sağlık alanında projesi olanları “Üreten Sağlık Portalı”na davet etti.

Antalya Dayanıklı Sağlık Sistemleri Girişimi’yle uluslararası dayanışmayı kalıcı hâle getirmeyi hedeflediklerini belirten Bakan Memişoğlu, ülkeleri sahadaki uygulamaları, karşılaşılan güçlükleri ve edinilen deneyimleri paylaşmaya davet etti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala