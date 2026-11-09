MİT Başkanı İbrahim Kalın, ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerde kritik bir aşamaya gelindiğini açıkladı. Katar'ın gelecek hafta ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai arasında yapılması planlanan görüşmeye ev sahipliği yapacağını söyleyen Kalın, anlaşma sağlanamaması halinde ABD'nin İran'a yeniden saldırabileceği uyarısında bulundu.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da düzenlenen “Orta Doğu'da Yeni Bir Bölgesel Toplum Sözleşmesi Arayışı” konferansında ABD-İran gerilimi, devam eden diplomatik temaslar ve Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kalın, Katar'ın gelecek hafta ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai'yi bir araya getirmeyi planladığını açıkladı. Doha'daki görüşmenin iki ülke arasındaki müzakerelerde ilerleme sağlanması için önemli bir fırsat olabileceğini söyledi.

MİT Başkanı Kalın tarih verdi! İran ve ABD arasında kritik görüşme Katar'da

ERDOĞAN'DAN TRUMP'A İRAN UYARISI

Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile cumartesi günü yaptığı telefon görüşmesinde İran'a yönelik yeni bir askeri saldırı düzenlenmemesi çağrısında bulunduğunu aktardı.

ABD'nin İran'a yeniden saldırmasının bölgeyi yeni bir çatışma sürecine sürükleyebileceğini söyleyen Kalın, Türkiye'nin diplomatik çözüm için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

MASADA YEDİ MADDELİ PLAN VAR

Kalın, Türkiye ve bölgedeki diğer arabulucuların ABD ile İran arasında yedi maddelik bir anlaşma üzerinde çalıştığını anlattı.

Plan kapsamında İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması ve dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılması öngörülüyor. Bunun karşılığında Tahran'ın nükleer silah geliştirmeme taahhüdünde bulunması, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile görüşmelere başlaması ve Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kaldırması hedefleniyor.

Kalın'a göre taraflar arasındaki temel anlaşmazlık hangi adımın önce atılacağı konusunda yaşanıyor.

"ANLAŞMA OLMAZSA ABD İRAN'A SALDIRABİLİR"

Müzakerelerde zamanın daraldığını söyleyen Kalın, önümüzdeki birkaç günün belirleyici olabileceğini ifade etti.

Anlaşmaya varılması halinde yeni bir askeri saldırının önlenebileceğini anlatan Kalın, aksi durumda ABD'nin İran'a yeniden saldırma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Bölgede yaşanabilecek küçük bir olayın bile daha büyük bir çatışmayı başlatabileceği uyarısında bulunan Kalın, İran'ın da müzakerelerde daha fazla esneklik göstermesi gerektiğini dile getirdi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE, TERÖRSÜZ BÖLGE"i.

Kalın, "Sürecin ilk adımı, silahlı şiddete son vermektir. Küçük adımlar atabiliriz ama durmuyoruz" dedi.

Sürecin aşamalı olarak ilerlemesi gerektiğini anlatan Kalın, "Bazen beklenti çok büyük, dev bir adım atmaktır. Ancak her zaman verdiğim tavsiye şudur: Eğer dev bir adım atarsanız kendinizi dengesizleştirebilirsiniz. En az bir ayağınızı yere sağlam basmalısınız" diye konuştu.

Karşılaşılan sorunlara rağmen çalışmaların sürdüğünü söyleyen Kalın, "Bazen bir çıkmaza giriyoruz ve kısmi çözümler üretiyoruz. Sorunu çözemeseniz bile en azından etkisini sınırlamaya çalışıyorsunuz. Ama biz durmuyoruz" dedi.

"SÜREKLİ PEDAL ÇEVİRMELİYİZ"

Sürecin karşılıklı şartlar ileri sürülerek yürütülemeyeceğini söyleyen Kalın, şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreci başlattığımızda, çatışma çözümü için 'pedal çevirme teorisi'ni takip edeceğimizi söyledik. Sürekli pedal çevirirsiniz, asla durmazsınız. Bu, 'Sen önce bunu yap, ben sonra şunu yapayım' meselesi değil. Aynı hedeflere doğru ilerlemekle ilgilidir. Nihayetinde hedef bellidir ve ona ulaşmamız gerekiyor. Ama bunu birlikte yapmalıyız. Bu nedenle, bunu başarmak için birbirimize ihtiyacımız var."

GÖZLER ANTALYA'DAKİ COP31 ZİRVESİNDE

Diplomatik temasların devam edeceğini aktaran Kalın, Antalya'da düzenlenecek COP31 iklim zirvesinin de bölge liderleri arasında yeni görüşmelere fırsat sağlayabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamında bölgesel liderlerle bir araya gelmesi beklenirken, Türkiye'nin ABD ile İran arasındaki gerilimi diplomatik yollarla azaltmaya yönelik girişimleri sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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