İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Mustafa Sarıgül hakkında hazırlanan dosya, yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

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28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Mustafa Sarıgül hakkında “suç örgütü kurma”, “çocuğun cinsel istismarı”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli cinsel saldırı” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan tahkikat dosyası, yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Mustafa Sarıgül hakkındaki soruşturma dosyası Ankara’ya gönderildi

NELER OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına” yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 16, 17 ve 18 Ekim tarihlerinde aralarında Ömer Sarıgül, Abdurrahman Emir Sarıgül ve gazeteci Murat Ağırel'in de bulunduğu şüphelilere yönelik operasyon düzenlenmişti. Düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma dosyasındaki müşteki beyanlarında, kaynağı belirsiz paraların yurt dışındaki şirketler aracılığıyla yurt dışına çıkarıldığı, yatırım sözleşmelerinde belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmadığı ve suçtan elde edilen gelirlere yasal görünüm kazandırılmaya çalışıldığı iddia edilmişti. Müştekiler ayrıca, yaşadıkları sorunlara çözüm bulmak amacıyla gazeteci Murat Ağırel aracılığıyla girişimde bulunduktan sonra Abdurrahman Emir Sarıgül tarafından tehdit edildiklerini ileri sürmüştü.

İfadeleri alınan Ömer Sarıgül, Özgür Bölükbaşı, Sadullah Ergün, Selim Daşdemir, Volkan Aslanbaş, Zekai Erdem, Zekeriya Yasemin, Aylin Kotil, Bayram Özata, Caner Baş, Cavidan Tanrah Artuner, Cihan Durak, Cihat Salman, Murat Ağırel ve Mehmet Ali Aslan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şüphelilerden Cemil Vasken Barın ve Uğur Kurtulan ise, mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

21 Ekim'de tutuklanan Abdurrahman Emir Sarıgül ise ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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