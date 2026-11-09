İzmir'deki patlamanın nedeni belli oldu: HABAŞ ve Vali Elban'dan peş peşe açıklamalar

İzmir'de HABAŞ tesisinde meydana gelen patlamada çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Patlamanın ardından ağır yaralılar hastaneye sevk edilirken, facianın neden yaşandığı merak edildi. HABAŞ, patlamanın elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen planlı bakım çalışmaları sırasında meydana geldiğini açıkladı. Facianın nedenine dair konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Malzeme düşüyor, doğalgaz hattına çarpıyor. Düşen malzeme patlama meydana getiriyor. Kazan değişimi var, üretim yok o an itibariyle" dedi.

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HABAŞ (Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ), Aliağa'daki tesisinde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

Şirket, elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen planlı bakım çalışmaları sırasında üzücü bir kaza meydana geldiğini belirtti.

İzmirdeki patlamanın nedeni belli oldu: HABAŞ ve Vali Elbandan peş peşe açıklamalar

ÇOK SAYIDA CAN KAYBI VAR

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Yeni Foça yolu üzerindeki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda öğle saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Can kayıplarının yaşandığı olayda 14 yaralının hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

İzmirdeki patlamanın nedeni belli oldu: HABAŞ ve Vali Elbandan peş peşe açıklamalar

İZMİR'DEKİ PATLAMA NEDEN OLDU?

HABAŞ'tan yapılan açıklamada, elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen planlı bakım çalışmaları sırasında üzücü bir kaza meydana geldiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Ne yazık ki üzücü kaza sonucunda vefat eden ve yaralanan çalışma arkadaşlarımız bulunmaktadır. Kazadan etkilenen çalışma arkadaşlarımıza acil müdahale ekiplerimizce gerekli müdahaleler yapılmış ve yaralılarımız hastaneye sevk edilmiştir."

Kazanın nedenlerinin belirlenmesi için ilgili resmi kurumlarla koordinasyon içinde çalışmaların ve incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

İzmirdeki patlamanın nedeni belli oldu: HABAŞ ve Vali Elbandan peş peşe açıklamalar

İZMİR VALİSİ ELBAN: CAN KAYBI 10'A YÜKSELDİ

İzmir Valisi Süleyman Elban, patlamada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 yaralıdan 4'ünün durumunun ağır olduğunu belirtti.

Vali Elban, facianın ardından yaptığı açıklamalarda şu sözlere yer verdi:

Hâlen hastanelerimizde 15 yaralımız var. 15 yaralımızın dördünün durumu biraz ağır. Diğer 11 yaralımızın durumu daha hafif. konuyla ilgili hem Cumhuriyet Başsavcılığımız hem bakanlıklarımız hem de bizler idari ve adli soruşturma yapılarak devam etmektedir.

Fabrikanın üretimde değil bir değişim sırasında olması halihazırda 300'ün üzerinde var o bölgede çalışacak kişi sayısının 200 civarında olduğunu arkadaşlar ifade ettiler. Şu an sahada büyük ölçüde arama ve kurtarma çalışmaları bitirilmek üzere. Saha çok büyük bir saha. Çok fazla malzemelerin olduğu saha. Dolayısıyla sahada arama çalışmalarımız son nokta, son yer bakılıncaya kadar devam edecek.

İzmir'deki patlamanın nedeni belli oldu: HABAŞ ve Vali Elban'dan peş peşe açıklamalar

Ben buradan tüm vefat eden kardeşlerimize Yüce Rabbimden rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerimize Yüce Rabbimden acil şifalar diliyorum. Vefat eden kardeşlerimizin ailesine, ailelerine ve milletimize de başsağlığı diliyorum. İnşallah bir daha böyle kazalar ve böyle acılar Rabbimizlere göstermez diye temenni ediyorum. Hepimizin başı sağ olsun, geçmiş olsun.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Adli süreç devam ediyor. İdari süreç bakanlıklarımız da başlattı, devam ediyor. Cumhuriyet savcılığımızda henüz gözaltıyla ilgili bilgi gelmedi ama muhtemelen olacaktır tabii.

ENKAZ ALTINDA 4 KİŞİ VAR

Enkaz altında bir 4 kişinin olduğunu değerlendiriyoruz. Çalışmalar devam ediyor. O kişilerle ilgili durum netleşince kadar arama kurtarma çalışmalarımız devam edecek.

4 kişi orada malzemelerin altında arama çalışması devam ediyor arkadaşlar. Vardiyada daha az işçi olduğu değerle söyleniyor bize. Çünkü üretim olmadığı için kazan değişiminde normal vardiyada o hatta 300'ün üzerinde çalışan oldu. Ama bakım sırasında kazan değişimi olduğu için yaklaşık 200 civarında çalışan olduğu söyleniyor. Ayrıca bir üretim de yok tabii yani o an bir demir çelik üretimi de yok. Ancak düşen malzemelerin doğalgaz hattına çarpıp patlatması sonucu bir patlama meydana geliyor.

4 ağır yalanımız İzmir’deki hastanemize sevk edildi. 11 tanesi burada. Arkadaşlarımız değerlendirmesini yapıyor. Bu 3 hastamızı da sevk edebiliriz ama onların durumu ağır değil çok şükür.

Çalışma Bakanımız ve Enerji Bakanımız birlikte hareket ettiler Ankara’dan. Birazdan gelecekler kendileri. Zannediyorum onlardan kısa bir süre sonra da Sağlık Bakanımızın burada olmasını bekliyoruz.

PATLAMA DOĞALGAZ KAYNAKLI MI?

Malzeme düşüyor, doğalgaz hattına çarpıyor. Düşen malzemen Patlama meydana getiriyor. Kazan değişimi var çünkü üretim yok o an itibariyle.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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