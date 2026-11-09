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İzmir'de demir çelik fabrikasında patlama

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İzmir'de Aliağa HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası’nda patlama meydana geldi. Şiddetli patlamanın ardından çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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İzmir'de Aliağa HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası’nda patlama meydana geldi.

İzmir'de demir çelik fabrikasında patlama
Başlık Resmiİzmir'de demir çelik fabrikasında patlama

Sanayi tesisindeki patlama sonrası bölgeden dumanlar yükseldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İzmir'de demir çelik fabrikasında patlama
Başlık Resmiİzmir'de demir çelik fabrikasında patlama

Sanayi tesisinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Editör : DOĞUKAN AKGÜN | Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
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