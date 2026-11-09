İzmir'de demir çelik fabrikasında patlama
İzmir'de Aliağa HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası’nda patlama meydana geldi. Şiddetli patlamanın ardından çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
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İzmir'de Aliağa HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası’nda patlama meydana geldi.
Sanayi tesisindeki patlama sonrası bölgeden dumanlar yükseldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Sanayi tesisinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
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