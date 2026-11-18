Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Kasım Çarşamba günü için yayımladığı hava tahmin raporunda birçok bölgede yağış ve kuvvetli rüzgar beklendiğini duyurdu. Vatandaşlar ''Bugün yağmur yağacak mı?'' sorusuna cevap ararken Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde farklı saatlerde yağmur ve sağanak geçişleri görülecek.

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Marmara'nın kuzey ve doğusunda rüzgarın zaman zaman fırtına şiddetine ulaşması beklenirken, Meteoroloji haritasında 12 il için sarı kodlu uyarı verildi. Özellikle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar ve baca gazı zehirlenmesi gibi risklere karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. Peki, bugün yağmur yağacak mı? Hangi illerde yağmur bekleniyor?

Bugün yağmur yağacak mı? Meteoroloji 12 il için sarı kodlu uyarı verdi

BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?

Yurdun büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege'nin kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış bekleniyor. Antalya ve Isparta çevrelerinde de aralıklarla sağanak geçişleri görülecek.

Bugün yağmur yağacak mı? Meteoroloji 12 il için sarı kodlu uyarı verdi

Yağışların kıyı kesimlerde zaman zaman gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması beklenirken, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar görülebilecek. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde ise sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis oluşacağı tahmin ediliyor.

Bugün yağmur yağacak mı? Meteoroloji 12 il için sarı kodlu uyarı verdi

Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Doğu kesimlerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında kalacağı öngörülüyor.

Bugün yağmur yağacak mı? Meteoroloji 12 il için sarı kodlu uyarı verdi

BUGÜN HANGİ İLLERDE YAĞMUR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 18 Kasım 2026 tarihli tahminine göre bugün; Bursa, İstanbul, Kırklareli, İzmir, Manisa, Muğla, Adana, Antalya, Hatay, Isparta, Ankara, Eskişehir, Nevşehir, Bolu, Düzce, Kastamonu, Zonguldak, Amasya, Rize, Artvin, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars, Malatya, Van, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa illerinde yağış bekleniyor.

Yağışların bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Bugün yağmur yağacak mı? Meteoroloji 12 il için sarı kodlu uyarı verdi

HANGİ İLLERDE SARI KODLU UYARI VERİLDİ?

Bugün 12 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı. Bilecik, Bursa, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Hatay, Kırklareli, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Osmaniye illeri için verilen sarı kodlu uyarı vatandaşların gündemine geldi.

Marmara'nın kuzey ve doğusunda kuvvetli rüzgar ve fırtına, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde ise kuvvetli rüzgarla birlikte olumsuz hava koşulları bekleniyor.

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