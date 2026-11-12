Marmara ve Ege Bölgesi’nde şiddetli fırtına etkisini gösterirken, İstanbul’da lodos sonrası yüksek dalgalar oluştu, metro seferleri aksadı, bazı vapur seferleri iptal edildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un şiddetli fırtına uyarısı yaptığı İstanbul’da lodos nedeniyle sahil kesimlerinde yüksek dalgalar oluşurken, bazı vapur seferleri iptal edildi, metro seferlerinde ise aksama yaşandı.

DALGALAR KIYIYI AŞTI

Fırtına uyarısının ardından kent genelinde etkisini gösteren kuvvetli rüzgar, özellikle sahil kesimlerinde hayatı olumsuz etkiledi. Bakırköy sahilinde lodos nedeniyle yükselen dalgalar kıyıya vururken, bazı vatandaşlar kuvvetli rüzgara rağmen sahilde yürüyüş yaptı.

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul’da lodos başladı, dalgaların boyu metreleri aştı

METRO SEFERLERİ AKSADI

Büyükçekmece'de de lodosun etkisiyle yükselen dalgalar nedeniyle deniz suyu, yürüyüş yolu ve bankların bulunduğu alana kadar ulaştı.

Yenikapı-Atatürk Havalimanı-Kirazlı Metro Hattı'nda, hat dışındaki enerji teline ağaç devrilmesi nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşandı. Beylikdüzü'nde ise vinç üzerinde çalışan bir operatörün rahatsızlanması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul’da lodos başladı, dalgaların boyu metreleri aştı

50 METREDEN KENDİ İNDİ

Beylikdüzü’nde yaklaşık 50 metre yükseklikteki kule vinçte rahatsızlanan operatör için itfaiye ve polis ekipleri seferber oldu. Merdiven aracı ile indirilmek istenen operatör rüzgar nedeniyle sallanan sepete binmek istemedi. Uzun uğraşlar sonucunda dinlenerek vinç merdiveninden aşağı indi.

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul’da lodos başladı, dalgaların boyu metreleri aştı

BAZI VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kentte bazı vapur seferleri de iptal edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada seferleri ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyecek.

Öte yandan Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattındaki feribot seferlerinin tümü iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferlerinin tümünün olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği belirtildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSI

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