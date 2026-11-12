Yaşam

İstanbul için saat verildi! AKOM’dan bir uyarı daha! Fırtına şiddetini ne zaman artıracak?

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İstanbul için saat verildi! AKOM’dan bir uyarı daha! Fırtına şiddetini ne zaman artıracak?
Başlık Resmiİstanbul için saat verildi! AKOM’dan bir uyarı daha! Fırtına şiddetini ne zaman artıracak?

Yeni hava durumu raporuna göre hava sıcaklığı Batı’da 5 derece artacak, Doğu’da değişmeyecek. Ülke genelinde parçalı bulutlu hava beklenirken, Marmara ve Ege için şiddetli fırtına ve sis uyarısı yapıldı. AKOM ise İstanbul’da öğle saatlerinden (11.00) itibaren fırtınanın şiddetini artıracağını belirtti.

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Esma Karayel
ESMA KARAYEL

Şiddetli sağanakla geçen haftaların ardından bazı iller kar yağışıyla bürünürken, bazı illerde ise sıcaklık yeniden yükselişe geçti. Yeni hava durumu raporunu yayınlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde bugün de parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağını belirtti.

Son rapora göre iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların 3 ila 5 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, doğu kesimlerde normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

İstanbul için saat verildi! AKOM’dan bir uyarı daha! Fırtına şiddetini ne zaman artıracak?
Başlık Resmiİstanbul için saat verildi! AKOM’dan bir uyarı daha! Fırtına şiddetini ne zaman artıracak?

METEOROLOJİ'DEN YENİ RAPOR

Meteoroloji açıklamasında şöyle denildi:

Kıyı Ege ile Antalya, Bartın, Sinop , Çanakkale, Balıkesir ve Samsun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İstanbul için saat verildi! AKOM’dan bir uyarı daha! Fırtına şiddetini ne zaman artıracak?
Başlık Resmiİstanbul için saat verildi! AKOM’dan bir uyarı daha! Fırtına şiddetini ne zaman artıracak?

HANGİ İLLERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR?

Sağanak yağış beklenen iller şöyle;

SıraİlBölge / Kapsam
1ÇanakkaleGüney ilçeleri
2İzmirTümü
3ManisaTümü
4MuğlaTümü
5AntalyaTümü
6HatayKıyı kesimleri
7KastamonuKıyı kesimleri
8SamsunTümü
İstanbul için saat verildi! AKOM’dan bir uyarı daha! Fırtına şiddetini ne zaman artıracak?
Başlık Resmiİstanbul için saat verildi! AKOM’dan bir uyarı daha! Fırtına şiddetini ne zaman artıracak?

MARMARA VE EGE’DE FIRTINA ALARMI

Dün şiddetli fırtına uyarısı yapan Meteoroloji uyarısını yeniledi. Rüzgarın Marmara ve Ege'de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İstanbul için saat verildi! AKOM’dan bir uyarı daha! Fırtına şiddetini ne zaman artıracak?
Başlık Resmiİstanbul için saat verildi! AKOM’dan bir uyarı daha! Fırtına şiddetini ne zaman artıracak?

Bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şöyle:

ŞehirHava DurumuSıcaklık (°C)
AnkaraParçalı yer yer çok bulutlu16
İstanbulParçalı ve çok bulutlu21
İzmirParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı23
AdanaParçalı bulutlu23
AntalyaParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı22
SamsunParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı21
TrabzonParçalı bulutlu18
ErzurumParçalı bulutlu8
İstanbul için saat verildi! AKOM’dan bir uyarı daha! Fırtına şiddetini ne zaman artıracak?
Başlık Resmiİstanbul için saat verildi! AKOM’dan bir uyarı daha! Fırtına şiddetini ne zaman artıracak?

AKOM: YARIN ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT

İstanbul için hava durumu raporunu yayınlayan Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) ise lodos için uyardı. Lodosun şiddetini öğle saatlerinden (11.00) itibaren şiddetini arttırması bekleniyor.

İstanbul için saat verildi! AKOM’dan bir uyarı daha! Fırtına şiddetini ne zaman artıracak?
Başlık Resmiİstanbul için saat verildi! AKOM’dan bir uyarı daha! Fırtına şiddetini ne zaman artıracak?

AKOM açıklamasında şöyle denildi:

Cuma (Yarın) erken saatlerden (03.00) itibaren ise kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde (60- 90km/s) esmesi beklenirken sıcaklıkların Cumartesi gününe kadar 20-23°C aralığında bahar değerlerinde seyredeceği öngörülüyor.

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