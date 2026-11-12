İstanbul için saat verildi! AKOM’dan bir uyarı daha! Fırtına şiddetini ne zaman artıracak?
Yeni hava durumu raporuna göre hava sıcaklığı Batı’da 5 derece artacak, Doğu’da değişmeyecek. Ülke genelinde parçalı bulutlu hava beklenirken, Marmara ve Ege için şiddetli fırtına ve sis uyarısı yapıldı. AKOM ise İstanbul’da öğle saatlerinden (11.00) itibaren fırtınanın şiddetini artıracağını belirtti.
Şiddetli sağanakla geçen haftaların ardından bazı iller kar yağışıyla bürünürken, bazı illerde ise sıcaklık yeniden yükselişe geçti. Yeni hava durumu raporunu yayınlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde bugün de parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağını belirtti.
Son rapora göre iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların 3 ila 5 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, doğu kesimlerde normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
METEOROLOJİ'DEN YENİ RAPOR
Meteoroloji açıklamasında şöyle denildi:
Kıyı Ege ile Antalya, Bartın, Sinop , Çanakkale, Balıkesir ve Samsun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HANGİ İLLERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR?
Sağanak yağış beklenen iller şöyle;
|Sıra
|İl
|Bölge / Kapsam
|1
|Çanakkale
|Güney ilçeleri
|2
|İzmir
|Tümü
|3
|Manisa
|Tümü
|4
|Muğla
|Tümü
|5
|Antalya
|Tümü
|6
|Hatay
|Kıyı kesimleri
|7
|Kastamonu
|Kıyı kesimleri
|8
|Samsun
|Tümü
MARMARA VE EGE’DE FIRTINA ALARMI
Dün şiddetli fırtına uyarısı yapan Meteoroloji uyarısını yeniledi. Rüzgarın Marmara ve Ege'de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şöyle:
|Şehir
|Hava Durumu
|Sıcaklık (°C)
|Ankara
|Parçalı yer yer çok bulutlu
|16
|İstanbul
|Parçalı ve çok bulutlu
|21
|İzmir
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|23
|Adana
|Parçalı bulutlu
|23
|Antalya
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|22
|Samsun
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
|21
|Trabzon
|Parçalı bulutlu
|18
|Erzurum
|Parçalı bulutlu
|8
AKOM: YARIN ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT
İstanbul için hava durumu raporunu yayınlayan Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) ise lodos için uyardı. Lodosun şiddetini öğle saatlerinden (11.00) itibaren şiddetini arttırması bekleniyor.
AKOM açıklamasında şöyle denildi:
Cuma (Yarın) erken saatlerden (03.00) itibaren ise kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde (60- 90km/s) esmesi beklenirken sıcaklıkların Cumartesi gününe kadar 20-23°C aralığında bahar değerlerinde seyredeceği öngörülüyor.