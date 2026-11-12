Yeni hava durumu raporuna göre hava sıcaklığı Batı’da 5 derece artacak, Doğu’da değişmeyecek. Ülke genelinde parçalı bulutlu hava beklenirken, Marmara ve Ege için şiddetli fırtına ve sis uyarısı yapıldı. AKOM ise İstanbul’da öğle saatlerinden (11.00) itibaren fırtınanın şiddetini artıracağını belirtti.

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Şiddetli sağanakla geçen haftaların ardından bazı iller kar yağışıyla bürünürken, bazı illerde ise sıcaklık yeniden yükselişe geçti. Yeni hava durumu raporunu yayınlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde bugün de parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağını belirtti.

Son rapora göre iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların 3 ila 5 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, doğu kesimlerde normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

İstanbul için saat verildi! AKOM’dan bir uyarı daha! Fırtına şiddetini ne zaman artıracak?

METEOROLOJİ'DEN YENİ RAPOR

Meteoroloji açıklamasında şöyle denildi:

Kıyı Ege ile Antalya, Bartın, Sinop , Çanakkale, Balıkesir ve Samsun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İstanbul için saat verildi! AKOM’dan bir uyarı daha! Fırtına şiddetini ne zaman artıracak?

HANGİ İLLERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR?

Sağanak yağış beklenen iller şöyle;

Sıra İl Bölge / Kapsam 1 Çanakkale Güney ilçeleri 2 İzmir Tümü 3 Manisa Tümü 4 Muğla Tümü 5 Antalya Tümü 6 Hatay Kıyı kesimleri 7 Kastamonu Kıyı kesimleri 8 Samsun Tümü

İstanbul için saat verildi! AKOM’dan bir uyarı daha! Fırtına şiddetini ne zaman artıracak?

MARMARA VE EGE’DE FIRTINA ALARMI

Dün şiddetli fırtına uyarısı yapan Meteoroloji uyarısını yeniledi. Rüzgarın Marmara ve Ege'de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İstanbul için saat verildi! AKOM’dan bir uyarı daha! Fırtına şiddetini ne zaman artıracak?

Bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şöyle:

Şehir Hava Durumu Sıcaklık (°C) Ankara Parçalı yer yer çok bulutlu 16 İstanbul Parçalı ve çok bulutlu 21 İzmir Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 Adana Parçalı bulutlu 23 Antalya Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 Samsun Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 21 Trabzon Parçalı bulutlu 18 Erzurum Parçalı bulutlu 8

İstanbul için saat verildi! AKOM’dan bir uyarı daha! Fırtına şiddetini ne zaman artıracak?

AKOM: YARIN ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT

İstanbul için hava durumu raporunu yayınlayan Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) ise lodos için uyardı. Lodosun şiddetini öğle saatlerinden (11.00) itibaren şiddetini arttırması bekleniyor.

İstanbul için saat verildi! AKOM’dan bir uyarı daha! Fırtına şiddetini ne zaman artıracak?

AKOM açıklamasında şöyle denildi:

Cuma (Yarın) erken saatlerden (03.00) itibaren ise kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde (60- 90km/s) esmesi beklenirken sıcaklıkların Cumartesi gününe kadar 20-23°C aralığında bahar değerlerinde seyredeceği öngörülüyor.

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