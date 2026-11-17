Balıkesir’in Edremit ilçesinde sabah saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli sağanak yağış, sürücüleri de yayaları da zorladı. Metrekareye 68 kilogram yağışın düştüğü ilçede birçok cadde ve sokak göle döndü, bazı iş yerlerini de su bastı.

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Sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıran sağanak yağış, Edremit ilçe genelinde su baskınlarına yol açtı. Yağış nedeniyle rögarların yetersiz kalması sonucu birçok cadde ve sokak sular altında kalırken, zemin ve bodrum katlarda bulunan bazı iş yerlerine su doldu.

Sağanak yağış caddeleri göle çevirdi! Yayalar kendini suyun içinde buldu

SÜRÜCÜLER DE YAYALAR DA ZOR ANLAR YAŞADI

Su baskınına yakalanan bazı vatandaşlar ise iş yerlerinde mahsur kaldı. Yağışla birlikte su birikintilerinin oluştuğu yollarda trafik akışı aksadı. Sürücüler suyla kaplanan caddelerde araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar da su basan kaldırım ve sokaklarda yürümekte zor anlar yaşadı.

Sağanak yağış caddeleri göle çevirdi! Yayalar kendini suyun içinde buldu

METREKAREYE 68 KG YAĞIŞ DÜŞTÜ

Metrekareye 68 kilogram yağışın kaydedildiği ilçede, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde belediye, Edremit Belediyesi Fen İşleri, BASKİ ve itfaiye ekipleri su tahliye ile mazgal temizleme çalışmalarına başladı.

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Yetkililer, yağışın etkisini sürdürebileceği uyarısında bulunarak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Sağanak yağış caddeleri göle çevirdi! Yayalar kendini suyun içinde buldu

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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