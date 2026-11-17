8 metreden düştü! Oyun oynayan çocuğun yaşadığı dehşet kamerada
Zonguldak’ta arkadaşlarıyla körebe oynayan kız çocuğu, 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarından aşağı düştü. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, korku dolu anlar ise kameraya yansıdı.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Tepeköy Gençlik Sitesi mevkisindeki yolda korkunç bir olay yaşandı.
8 METREDEN AŞAĞI DÜŞTÜ
Dört kız çocuğu kendi aralarında körebe oynadığı sırada Ö.M. isimli kız çocuğu, yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarını aşarak üzüm bağına düştü.
SAĞLIK DURUMU İYİ
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
KORKU DOLU DÜŞÜŞ KAMERADA
Öte yandan, küçük kızın körebe oynarken istinat duvarından düştüğü anlar, bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.