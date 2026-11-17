İstanbul'da son haftalarda etkili olan yağışların ardından barajların doluluk oranı yüzde 61,06 olarak açıklandı. İSKİ verilerine göre, 10 Kasım'da yüzde 61,81 olan doluluk oranı 0,75 puan geriledi. Kentte en yüksek su seviyesi Darlık Barajı'nda, en düşük seviye ise Pabuçdere Barajı'nda ölçüldü.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan baraj doluluk oranları, kentte son dönemde etkili olan yağışların ardından su kaynaklarındaki değişimi ortaya koydu. Kasım ayının ilk günlerinde yükselen doluluk oranları, son ölçümlerde sınırlı düşüş gösterdi.

İSKİ verilerine göre, 3 Kasım'da yüzde 54,17 olan barajların genel doluluk oranı, 10 Kasım'da yüzde 61,81'e yükseldi. Son açıklanan verilere göre ise bu oran yüzde 61,06 olarak kaydedildi.

Böylece İstanbul'daki barajların doluluk oranı, 10 Kasım'a göre 0,75 puan azalırken, 3 Kasım'a göre 6,89 puan artmış oldu.

İstanbul'da kasım ayının ilk haftasında etkili olan yağışlarla birlikte barajların doluluk oranlarında yükseliş yaşandı.

İstanbulda yağışların ardından barajlarda son durum! İSKİ verileri açıklandı

İSKİ'nin 5 Kasım tarihli verilerinde yüzde 59,65 olarak ölçülen doluluk oranı, 6 Kasım'da yüzde 61,50'ye çıktı. Bu oran 8 Kasım'da yüzde 61,96'ya ulaşırken, sonraki günlerde gerilemeye başladı.

10 Kasım'da yüzde 61,81 olan doluluk oranı, 15 Kasım'da yüzde 61,08'e düştü. 16 Kasım'da yüzde 61,11'e yükselen oran, son verilerde yüzde 61,06 olarak bildirildi.

EN DOLU BARAJ DARLIK OLDU

İSKİ'nin son verilerine göre, İstanbul'da en yüksek doluluk oranına sahip baraj yüzde 90,45 ile Darlık Barajı oldu.

Darlık Barajı'nın doluluk oranı 10 Kasım'da yüzde 94,02 olarak ölçülmüştü. Buna göre barajdaki doluluk oranı 3,57 puan azaldı.

Kentte en düşük doluluk oranı ise yüzde 7,06 ile Pabuçdere Barajı'nda kaydedildi. Pabuçdere'deki doluluk oranı 10 Kasım'da yüzde 7,55 seviyesindeydi.

Böylece Pabuçdere Barajı'nın doluluk oranında da 0,49 puanlık düşüş yaşandı.

İstanbulda yağışların ardından barajlarda son durum! İSKİ verileri açıklandı

DOLULUK ORANI GEÇEN YILIN ÜZERİNDE

İSKİ'nin geçmiş yıllara ait ölçümlerine göre, 16 Kasım 2025'te İstanbul'daki barajların doluluk oranı yaklaşık yüzde 21,2 seviyesindeydi.

Bu yılın aynı tarihinde ise doluluk oranı yüzde 61,11 olarak kaydedildi.

Böylece İstanbul'daki barajların doluluk oranı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 40 puan daha yüksek seviyede gerçekleşti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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