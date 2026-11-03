Rekor yağış alan İstanbul’da barajlarında yaklaşık bir aylık dönemde yüzde 14,86'lık artış yaşandı. Bazı barajlarda doluluk yüzde 90'ın üzerine çıkarken bazılarında yüzde 5 seviyesine dahi ulaşılamadı.

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Son haftalarda etkili olan yağışların ardından İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları arttı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 3 Ekim'de yüzde 39,04 olarak ölçülen genel doluluk oranı, 2 Kasım itibarıyla yüzde 54,17'e yükseldi.

BAZILARI YÜZDE 90 DOLDU

Yaklaşık bir aylık dönemde yüzde 14,86'lık artış yaşanırken barajlardaki su seviyelerinin aynı oranda yükselmemesi dikkat çekti. Bazı barajlarda doluluk yüzde 90'ın üzerine çıkarken bazılarında yüzde 5 seviyesine dahi ulaşılamadı.

İstanbul'un su rezervlerinde son bir ayda yaşanan değişim, sonbahar yağışlarının barajlara katkısını ortaya koydu. Ancak genel doluluk oranındaki yükseliş, bütün su kaynaklarında benzer bir iyileşme yaşandığı ortaya koymadı.

1 ayda yüzde 14 yükseldi! İstanbul’da 5 barajda doluluk yüzde 50'yi aştı

5 BARAJDA YÜZDE 50'Yİ AŞTI

İSKİ'nin açıkladığı son verilere göre İstanbul'a su sağlayan 10 barajın 5'inde doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı. Darlık, Ömerli, Alibey, Elmalı ve Istrancalar barajları bu seviyeyi aşarken diğer 5 barajda doluluk yüzde 50'nin altında kaldı.

1 ayda yüzde 14 yükseldi! İstanbul’da 5 barajda doluluk yüzde 50'yi aştı

Barajların doluluk oranları Darlık'ta yüzde 90,23, Ömerli'de yüzde 78,35, Alibey'de yüzde 70,87, Elmalı'da yüzde 65,79, Istrancalar'da yüzde 61,25, Terkos'ta yüzde 39,69, Sazlıdere'de yüzde 33,86, Büyükçekmece'de yüzde 32,36, Kazandere'de yüzde 4,05 ve Pabuçdere'de yüzde 2,96 olarak kaydedildi.

Veriler, İstanbul'un su rezervlerinde belirgin bir bölgesel farklılık bulunduğunu da ortaya koydu. Darlık Barajı'ndaki doluluk yüzde 90'ın üzerinde seyrederken Pabuçdere ve Kazandere barajlarında bu oranın yüzde 5'in altında kalması, genel ortalamanın su kaynakları arasındaki farkı tek başına göstermediğini ortaya çıkardı.

Baraj Adı Doluluk Oranı (%) Darlık %90,23 Ömerli %78,35 Alibey %70,87 Elmalı %65,79 Istrancalar %61,25 Terkos %39,69 Sazlıdere %33,86 Büyükçekmece %32,36 Kazandere %4,05 Pabuçdere %2,96

YÜZDE 31,63'LÜK ARTIŞ

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı, geçen yılın aynı dönemine göre de yükseldi. İSKİ'nin geçmiş yıllara ait istatistiklerine göre, 2 Kasım 2025'te yüzde 22,54 olan doluluk oranı, 2 Kasım 2026'da yüzde 54,17 olarak ölçüldü. Böylece bir yıllık dönemde 31,63'lük artış kaydedildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | İstanbul Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIİstanbul

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