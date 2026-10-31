İstanbul baraj doluluk oranları açıklandı! Bir baraj yüzde 92 dolu, diğeri yüzde 3'ün altında

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) 30 Ekim 2026 tarihli verilerine göre İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı yüzde 53,74 oldu. En yüksek doluluk yüzde 92,03 ile Darlık Barajı'nda ölçülürken Pabuçdere Barajı'nda su seviyesi yüzde 2,76'ya kadar geriledi. Barajlar arasındaki büyük fark dikkat çekti.

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İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışların ardından barajlardaki son durum belli oldu. İSKİ tarafından yayımlanan 30 Ekim tarihli verilere göre, kente su sağlayan barajların genel doluluk oranı yüzde 53,74 olarak kaydedildi.

Bir önceki gün yüzde 53,60 seviyesinde bulunan doluluk oranı, 0,14 puan artış gösterdi. Ancak İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlar arasındaki doluluk farkları dikkat çekti.

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DARLIK BARAJI YÜZDE 92'YE ULAŞTI

İSKİ verilerine göre İstanbul'un en dolu barajı yüzde 92,03 ile Darlık Barajı oldu. Darlık'ı yüzde 79,23 ile Ömerli, yüzde 71,64 ile Alibey Barajı takip etti.

En düşük doluluk oranı ise yüzde 2,76 ile Pabuçdere Barajı'nda kaydedildi. Kazandere Barajı da yüzde 3,26 doluluk oranıyla en düşük seviyedeki barajlar arasında yer aldı.

Böylece İstanbul'daki iki barajın doluluk oranının yüzde 5'in altında kaldığı görüldü.

İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin 30 Ekim 2026 tarihli verilerine göre İstanbul'daki 10 barajın doluluk oranları şöyle:

Darlık Barajı: Yüzde 92,03

Ömerli Barajı: Yüzde 79,23

Alibey Barajı: Yüzde 71,64

Elmalı Barajı: Yüzde 61,17

Istrancalar Barajı: Yüzde 42,16

Terkos Barajı: Yüzde 37,61

Sazlıdere Barajı: Yüzde 33,01

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 31,35

Kazandere Barajı: Yüzde 3,26

Pabuçdere Barajı: Yüzde 2,76

GEÇEN YILA GÖRE BARAJLARDA BÜYÜK ARTIŞ

İstanbul'daki barajların genel doluluk oranında geçen yılın aynı dönemine göre önemli bir artış yaşandı.

30 Ekim 2025 tarihinde yüzde 23,06 olarak ölçülen doluluk oranı, 30 Ekim 2026'da yüzde 53,74'e yükseldi. Böylece bir yıllık dönemde 30,68 puanlık artış kaydedildi.

Son dönemdeki yağışlar su rezervlerinin yükselmesine katkı sağlarken Pabuçdere ve Kazandere barajlarındaki düşük doluluk oranları, su kaynaklarının durumunun yakından takip edilmesi gerektiğini ortaya koydu.

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