İstanbul'da Darlık Barajı yüzde 92'ye ulaştı! Kontrollü su tahliyesi başladı

İstanbul Şile'de son 15 günde yaşanan 3 ayrı sel olayının ardından Darlık Barajı'nın doluluk oranı yüzde 92'ye yükseldi. Yeni yağışların neden olabileceği taşkın riskine karşı barajdan kontrollü su tahliyesine başlanırken günlük 450 bin metreküp su bırakıldığı açıklandı. Şile Kaymakamı Mustafa Çit, doluluk oranının yüzde 80-85 seviyelerine düşürülmesinin hedeflendiğini belirtti. Tahliye çalışmaları dronla görüntülendi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Şile'de son günlerde etkili olan sağanak yağışlar Darlık Barajı'ndaki su seviyesini artırdı. Son 15 gün içinde ilçede 3 ayrı sel olayı meydana gelirken, barajın doluluk oranı yüzde 92'ye çıktı. Muhtemel yeni yağışlar sebebiyle meydana gelebilecek taşkın riskine karşı İSKİ ile gerçekleştirilen görüşmelerin sonrasında kontrollü su tahliyesi kararı verildi. Şile'nin Erenler Mahallesi'nde olan tahliye tünelinden su salınmaya başlandı.

Şile Kaymakamı Mustafa Çit, ilçede son 15 gün içinde 3 ayrı sel olayının meydana geldiğini söyleyerek olaylarda herhangi bir can kaybının olmadığını, fakat bazı vatandaşların evlerinde su baskınları sebebiyle hasar oluştuğunu belirtti. Barajdaki doluluk oranının yüzde 92'ye çıkması sonrasında yeni yağışlara karşı önlem alındığını söyleyen Çit, İSKİ görevlileri ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde kontrollü tahliyeye başlandığını kaydetti.

İstanbulda Darlık Barajı yüzde 92ye ulaştı! Kontrollü su tahliyesi başladı

GÜNLÜK 450 BİN METREKÜP SU SALINIYOR

Barajdan günlük 450 bin metreküp su tahliye edildiğini ifade eden Kaymakam Çit, doluluk oranının yüzde 80-85 seviyelerinde tutulmasının amaçlandığını belirtti. Böylece yeni yağışlarla beraber baraja ulaşabilecek su için ek kapasite açılması hedefleniyor.

Tahliyenin yağışın az olduğu ve dere yataklarının mevcut su akışını taşıyabildiği dönemlerde kademeli olarak yapıldığını kaydeden Çit, yoğun yağışlarda ise su bırakma işleminin mevcut koşullara göre tekrar değerlendirileceğini söyledi.

Öte taraftan, Erenler Mahallesi'ndeki tahliye tünelinden kontrollü olarak bırakılan su ve Darlık Barajı'nın son durumu dron ile görüntülendi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala