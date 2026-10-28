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İstanbul'da Alibeyköy Barajı için kritik uyarı! İSKİ'den dere yatağına yaklaşmayın çağrısı

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İstanbul'da Alibeyköy Barajı için kritik uyarı! İSKİ'den dere yatağına yaklaşmayın çağrısı
Başlık Resmiİstanbulda Alibeyköy Barajı için kritik uyarı! İSKİden dere yatağına yaklaşmayın çağrısı

İstanbul'da etkili olan yoğun yağışların ardından Alibeyköy Barajı'ndaki doluluk oranının kritik seviyeye ulaştığı duyuruldu. İSKİ, barajda birikebilecek fazla suyun Alibeyköy Deresi'ne kontrollü olarak bırakılmasının planlandığını açıkladı. Vatandaşlardan can ve mal güvenliği nedeniyle dere çevresinde bulunmamaları ve dere yatağına yaklaşmamaları istendi.

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Seyit Ahmet Sarıtepeci
SEYİT AHMET SARITEPECİ

İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlar, barajlardaki su seviyelerinin yükselmesine neden oldu. Eyüpsultan Belediyesi tarafından paylaşılan İSKİ imzalı duyuruda, Alibeyköy Barajı'nın doluluk oranının kritik seviyeye ulaştığı belirtilerek bölge sakinlerine önemli uyarılarda bulunuldu.

ALİBEYKÖY BARAJI'NDA KRİTİK SEVİYEYE ULAŞILDI

İSKİ'nin duyurusuna göre, yoğun yağışların ardından Alibeyköy Barajı'ndaki su seviyesi kritik noktaya yükseldi.

Barajda oluşabilecek fazla suyun kontrollü şekilde tahliye edilmesi için çalışma planlandığı bildirildi.

Fazla suyun, Alibeyköy Deresi'ne kontrollü olarak deşarj edilmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Su tahliyesinin ne zaman başlayacağına ve ne kadar süreceğine ilişkin ise duyuruda bilgi verilmedi.

İstanbulda Alibeyköy Barajı için kritik uyarı! İSKİden dere yatağına yaklaşmayın çağrısı
Başlık Resmiİstanbulda Alibeyköy Barajı için kritik uyarı! İSKİden dere yatağına yaklaşmayın çağrısı

İSKİ'DEN VATANDAŞLARA UYARI

Alibeyköy Deresi çevresinde yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla dere yatağından uzak durmaları istendi.

Paylaşılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

"Yoğun yağışlar nedeniyle Alibeyköy Barajı'nda doluluk oranı kritik seviyeye ulaşmıştır. Barajda oluşabilecek fazla suyun Alibeyköy Deresi'ne kontrollü olarak deşarj edilmesi planlanmaktadır."

Duyurunun devamında vatandaşlara şu çağrı yapıldı:

"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla Alibeyköy Deresi çevresinde bulunmamaları ve dere yatağına yaklaşmamaları önemle rica olunur."

YAĞIŞLAR ALİBEYKÖY BARAJI'NIN DOLULUK ORANINI ARTIRDI

İstanbul'da ekim ayı boyunca etkili olan sağanak yağışlar, Alibeyköy Barajı'ndaki su seviyesinin hızla yükselmesine neden olmuştu.

19 Ekim'de açıklanan İSKİ verilerine göre, Alibeyköy Barajı'nın doluluk oranı 5 gün içerisinde yüzde 34,44'ten yüzde 76,6'ya çıkmıştı.

Son yağışların ardından yapılan yeni duyuruda ise barajdaki doluluğun kritik seviyeye ulaştığı bildirildi.

Yetkililer, dere çevresinde bulunan vatandaşların güvenlik uyarılarına uymalarını istedi.

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