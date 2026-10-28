AKOM tarih verdi! Sağanak İstanbul’u ne zaman terk edecek? Meteoroloji'den 30 ile uyarı
Türkiye genelin bulutlu hava etkisi sürerken Meteoroloji ve AKOM yeni hava durumu raporlarını yayınladı. Meteoroloji İstanbul dahil 30 il için sağanak uyarısı yaparken, AKOM sağanak etkisinin 1 Kasım Pazar gününe kadar süreceğini bildirdi. Pazar günü yağış beklenmezken, yağışların Pazartesi yeniden etkili olacağı belirtildi. Sıcaklığın ise 13-16°C aralığında olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat içinde ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. İstanbul dahil toplamda 30 il için sağanak uyarısı yapan Meteoroloji aynı zamanda rüzgar uyarısı da yaptı.
Son rapora göre hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Öte yandan güneyli yönlerden orta kuvvette esmesi beklenen rüzgarın şiddetinin ise saatte 40-60 kilometre saatti bulması bekleniyor.
YER YER KUVVETLİ OLACAK
Meteoroloji açıklamasında şöyle denildi:
Edirne ve Kırklareli dışında Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, (Sinop ve Artvin dışında) Karadeniz, (Kars ve Ardahan dışında) Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ege ve Doğu Anadolu'nun batı kesimleri ile Batı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli, Kıyı Ege'nin güneyi ile Batı Akdeniz'in batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
AKOM: 1 KASIM'DA YAĞIŞ YOK
Meteoroloji’nin ardından İstanbul için bir uyarı da Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı’ndan (AKOM) geldi. AKOM 1 hafta boyunca kentte sıcaklığın 13-16°C aralığında olmasının beklendiğini, sağanak etkisinin 1 Kasım Pazar gününe kadar süreceğini bildirdi. Pazar günü yağış beklenmezken, Pazartesi ve Salı ise 2-5 kilogram arasında yağış bekleniyor.
SICAKLIK 13- 16 DERECE OLACAK
AKOM raporunda şu ifadelere yer verildi:
İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile birlikte Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisi altına girdi. Önümüzdeki 7 gün boyunca bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeni ile sıcaklıkların 13-16°C aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği, aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.
Haftalık Hava Tahmin Raporu
|Tarih
|Gün
|En Düşük Sıcaklık (MİN)
|En Yüksek Sıcaklık (MAX)
|Durum
|29.10.2026
|PERŞEMBE
|13°C
|17°C
|-
|30.10.2026
|CUMA
|13°C
|15°C
|-
|31.10.2026
|CUMARTESİ
|13°C
|16°C
|-
|01.11.2026
|PAZAR
|13°C
|16°C
|-
|02.11.2026
|PAZARTESİ
|12°C
|14°C
|-
|03.11.2026
|SALI
|10°C
|14°C
|ÇOK BULUTLU, SAĞANAK YAĞMURLU
30 İLDE SAĞANAK ALARMI
Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında yapılan 30 il hangisi?
|Bölge
|İller
|Marmara Bölgesi
|Bursa, Çanakkale, İstanbul
|Ege Bölgesi
|Denizli, İzmir, Manisa, Muğla
|Akdeniz Bölgesi
|Adana, Antalya, Burdur, Hatay
|İç Anadolu Bölgesi
|Ankara, Çankırı, Eskişehir, Konya
|Karadeniz Bölgesi
|Amasya, Bolu, Düzce, Kastamonu, Rize, Samsun, Trabzon, Zonguldak
|Doğu Anadolu Bölgesi
|Erzurum, Malatya, Van
|Güneydoğu Anadolu Bölgesi
|Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şanlıurfa