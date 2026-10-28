Türkiye genelin bulutlu hava etkisi sürerken Meteoroloji ve AKOM yeni hava durumu raporlarını yayınladı. Meteoroloji İstanbul dahil 30 il için sağanak uyarısı yaparken, AKOM sağanak etkisinin 1 Kasım Pazar gününe kadar süreceğini bildirdi. Pazar günü yağış beklenmezken, yağışların Pazartesi yeniden etkili olacağı belirtildi. Sıcaklığın ise 13-16°C aralığında olması bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat içinde ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. İstanbul dahil toplamda 30 il için sağanak uyarısı yapan Meteoroloji aynı zamanda rüzgar uyarısı da yaptı.

Son rapora göre hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Öte yandan güneyli yönlerden orta kuvvette esmesi beklenen rüzgarın şiddetinin ise saatte 40-60 kilometre saatti bulması bekleniyor.

AKOM tarih verdi! Sağanak İstanbul’u ne zaman terk edecek? Meteoroloji'den 30 ile uyarı

YER YER KUVVETLİ OLACAK

Meteoroloji açıklamasında şöyle denildi:

Edirne ve Kırklareli dışında Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, (Sinop ve Artvin dışında) Karadeniz, (Kars ve Ardahan dışında) Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ege ve Doğu Anadolu'nun batı kesimleri ile Batı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli, Kıyı Ege'nin güneyi ile Batı Akdeniz'in batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

AKOM tarih verdi! Sağanak İstanbul’u ne zaman terk edecek? Meteoroloji'den 30 ile uyarı

AKOM: 1 KASIM'DA YAĞIŞ YOK

Meteoroloji’nin ardından İstanbul için bir uyarı da Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı’ndan (AKOM) geldi. AKOM 1 hafta boyunca kentte sıcaklığın 13-16°C aralığında olmasının beklendiğini, sağanak etkisinin 1 Kasım Pazar gününe kadar süreceğini bildirdi. Pazar günü yağış beklenmezken, Pazartesi ve Salı ise 2-5 kilogram arasında yağış bekleniyor.

AKOM tarih verdi! Sağanak İstanbul’u ne zaman terk edecek? Meteoroloji'den 30 ile uyarı

SICAKLIK 13- 16 DERECE OLACAK

AKOM raporunda şu ifadelere yer verildi:

İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile birlikte Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisi altına girdi. Önümüzdeki 7 gün boyunca bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeni ile sıcaklıkların 13-16°C aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği, aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

AKOM tarih verdi! Sağanak İstanbul’u ne zaman terk edecek? Meteoroloji'den 30 ile uyarı

Haftalık Hava Tahmin Raporu

Tarih Gün En Düşük Sıcaklık (MİN) En Yüksek Sıcaklık (MAX) Durum 29.10.2026 PERŞEMBE 13°C 17°C - 30.10.2026 CUMA 13°C 15°C - 31.10.2026 CUMARTESİ 13°C 16°C - 01.11.2026 PAZAR 13°C 16°C - 02.11.2026 PAZARTESİ 12°C 14°C - 03.11.2026 SALI 10°C 14°C ÇOK BULUTLU, SAĞANAK YAĞMURLU

AKOM tarih verdi! Sağanak İstanbul’u ne zaman terk edecek? Meteoroloji'den 30 ile uyarı

30 İLDE SAĞANAK ALARMI

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında yapılan 30 il hangisi?

Bölge İller Marmara Bölgesi Bursa, Çanakkale, İstanbul Ege Bölgesi Denizli, İzmir, Manisa, Muğla Akdeniz Bölgesi Adana, Antalya, Burdur, Hatay İç Anadolu Bölgesi Ankara, Çankırı, Eskişehir, Konya Karadeniz Bölgesi Amasya, Bolu, Düzce, Kastamonu, Rize, Samsun, Trabzon, Zonguldak Doğu Anadolu Bölgesi Erzurum, Malatya, Van Güneydoğu Anadolu Bölgesi Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şanlıurfa

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