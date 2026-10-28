Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi yönetimine emekli maaşlarında iyileştirmeye yönelik adım atılması talimatı verdi. Bu kapsamda iki alternatif üzerinde duruluyor. İlk alternatif kök maaşlara enflasyon oranı artışı dışında bir refah payı da eklenmesi. Diğer alternatif ise yine kök maaşlara seyyanen zam yapılması…

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün kabine toplantısından sonra emekli maaşlarında iyileştirme yapılacağına yönelik açıklaması kapsamında ekonomi yönetimi hazırlıklara başladı.

Uzun süredir AK Parti’de en düşük emekli aylığı alanlar başta olmak üzere emekli aylıklarında enflasyonun üzerinde artış yapılmasına yönelik talepler dile getiriliyordu.

Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi yönetimine ‘Tüm imkânların zorlanarak’ emekli maaşlarında iyileştirmeye yönelik adım atılması talimatını verdi. Bu kapsamda iki alternatif üzerinde duruluyor.

İlk alternatif kök maaşlara enflasyon oranı artışı dışında bir refah payı da eklenmesi. Diğer alternatif ise yine kök maaşlara seyyanen zam yapılması.

Refah payı ve seyyanen zam gündemde: Emekli maaşına 'köklü' çözüm

PRİM-MAAŞ DENGESİNE BAKILACAK

AK Parti kaynakları, emekli maaşlarında ne kadar ve hangi yöntemle artışa gidileceğinin, yapılacak etki analizi ve bütçe imkânları dikkate alınarak belirleneceğini kaydetti. AK Parti kurmayları, en düşük emekli aylığına çoğu zaman diğer emeklilere yapılan zamdan daha fazla artış yapıldığını, bu durumun emekliler arasındaki ‘prim-maaş’ açısından bir dengesizlik oluşturduğunu da hatırlattı.

En düşük emekli aylığında yapılan artışların, çok prim ödeyenle en alt seviyede prim ödeyerek maaş alanlar arasında adaletsizliği ortaya çıkardığını belirten AK Parti kaynakları, bu adaletsizliğin giderilmesi için tüm emeklilerin kök maaşlarında bir kereye mahsus bir düzenleme yapılmasının daha doğru olacağını dile getirdi.

AK Parti kurmayları, “Çoğu zaman en düşük aylık alanlara diğer emeklilerden daha fazla zam yapılıyor. Bu sene yılbaşında yapılan zam da öyle oldu. Bu durum emekliler arasında bir adaletsizliği de beraberinde getiriyor. Yani bir emekli az prim ödediği için düşük aylık alıyor. Ama diğeri fazla prim ödemiş ona göre maaş alıyor. Mesela bu yılbaşında en düşük aylık alanlara yüzde 18,5 zam yapıldı. Diğerlerinin zammı yüzde 12’de kaldı. Bu adaletsizliğin de giderilmesi lazım. Kök maaşlar üzerinden bir zam gündeme gelirse, daha adaletli olur” değerlendirmesini yaptı.

Refah payı ve seyyanen zam gündemde: Emekli maaşına 'köklü' çözüm

Emekli aylıklarında yapılacak artışlarla ilgili yasal düzenlemelerin bütçe kanunundan sonra Meclis gündemine getirilmesi bekleniyor.

VATANDAŞLIK MAAŞI DA GÜNDEMDE

2027 Bütçe Kanunu Teklifinde Sosyal Güvenlik Kurumuna geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 66 oranında bir artış öngörülmüştü. Bu artışın önemli bir bölümünün emekli maaşları için kullanılacağı belirtilirken, uzun zamandır gündemde olan ve kamuoyunda ‘Vatandaşlık maaşı’ olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’nin de (GETAD) yılbaşından itibaren hayata geçirileceği ifade ediliyor.

Refah payı ve seyyanen zam gündemde: Emekli maaşına 'köklü' çözüm

Sistem ile toplam geliri belirli bir seviyesinin altında kalan hanelerin ekonomik açıdan desteklenmesi amaçlanıyor. En düşük emekli aylığı alan, kirada oturan ve başkaca bir geliri olmayan emekliler de GETAD kapsamına alınacak.

65 YAŞ ÜSTÜNE DAHA FAZLA ZAM VE DESTEK

En düşük emekli maaşı için tamamlayıcı bir düzenleme üzerinde durulduğu, farklı şehirlerde çalışmalar yapılarak bölgesel ihtiyaçların tespit edildiği kulislere yansıdı.

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Ayrıca emekliler ile çalışamayan emeklilerin ihtiyaçları da ayrı ayrı incelenecek.Kulislerden edinilen bilgilere göre, 65 yaş üstüne ise daha fazla artış ve farklı destekler gündemde. Refah payı veya ek ödeme uygulanması hâlinde çeşitli kriterlere göre farklılaştırma yapılabileceği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da emeklilere yönelik düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, “Enflasyonla gelecek artışın daha üstünde bir imkan sağlamayı esas alarak bütçe hazırladık. Hakkaniyeti, adaleti gözeten bir yaklaşım içinde emeklilerimizin daha iyi şartlara kavuşması yönünde tüm gayretimizi sarf edeceğiz. Alternatifler üzerinde tüm teknik çalışmaları sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

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