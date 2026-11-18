Saatler kaldı! KPSS 2026 ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ekim ayının son günlerinde gerçekleştirilen KPSS ( Kamu Personeli Seçme Sınavı) Ortaöğretim sınavının ardından gözler sonuç duyurusuna çevrildi. ÖSYM yıl içerisinde yayımladığı takvimle hem KPSS oturumlarının hem de sonuç tarihlerinin bilgisini paylaşmıştı. Peki, 2026 takvimine göre, KPSS 2026 ortaöğretim ne zaman açıklanacak?
Ortaöğretim düzeyinde gerçekleştirilen KPSS'de sonuç heyecanı yaşanıyor. 25 Ekim 2026 tarihinde yapılan sınavın üzerinde günler geçmesi nedeniyle adaylar sonuç duyurusuna kilitlendi. ÖSYM takvmine göre, KPSS 2026 ortaöğretim sonuçları kasım ayının 3. haftasında duyurulacak.
Yıl için belirlenen takvime göre; KPSS ortaöğretim (lise) sınav sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
KPSS ortaöğretim sonuç duyurusunun yapılmasıyla birlikte adaylar, ÖSYM sonuç sayfası olan "sonuc.osym.gov.tr " adresi üzerinden sınav sonuçlarını görüntüleyip detaylara ulaşabilecek.
TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN?
Lise mezunları için merkezi yerleştirme tercihlerinin (KPSS-2026/2) 17–24 Aralık 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi bekleniyor.