Gmail erişim sorunu yaşanıyor. 17 Kasım 2026 Salı akşamı kullanıcıların e-posta hizmetine bağlanmakta problem yaşadı. Downdetector verilerinde Gmail için yapılan hata bildirimleri artarken kullanıcılar, hesaplarına neden giriş yapamadıklarını ve sorunun ne zaman düzeleceğini merak ediyor.

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Google'ın e-posta hizmeti Gmail'de yaşanan bağlantı sorunları, kullanıcıların şikayetleriyle birlikte takip ediliyor. Son 24 saatlik hata bildirimlerini gösteren grafikte akşam saatlerinde yükseliş görülürken erişim problemlerinin kapsamına ilişkin resmi açıklamalar araştırılıyor.

GMAİL ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN GİRİŞ YAPILMIYOR?

17 Kasım Salı günü Gmail kullanıcılarından gelen erişim sorunu bildirimlerinde artış yaşandı. Downdetector verilerinde akşam saatlerinde Gmail'e yönelik şikayetlerin yükseldiği görülüyor. Uluslararası basında da kullanıcıların e-posta hesaplarına erişmekte sorun yaşadığı aktarıldı. Ancak bu bildirimler, Gmail hizmetinin tüm kullanıcılar için tamamen çöktüğü anlamına gelmiyor.

Şirket tarafından erişim sorunlarının teknik nedenine veya çözüm saatine ilişkin kesin bir açıklama da bulunmuyor. Gmail'e giriş yapamayan kullanıcılar, hizmetin güncel durumunu Google'ın resmi sayfasından takip edebilir.

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