Meteoroloji, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 12 il için sarı kodlu fırtına uyarısı yaptı. Yarın birçok bölgede sağanak yağış beklenirken bazı yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek. Rüzgarın hızının ise saatte 80 kilometreye ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18 Kasım Çarşamba gününe ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı. Yurt genelinde sağanak yağış ve fırtına etkili olacak, 12 il için sarı kodlu uyarı verilirken bazı bölgelerde kar yağışı da görülecek.

YARIN SAĞANAK VE KAR VAR

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, (Konya, Karaman dışında), Karadeniz (Artvin dışında), Doğu Anadolu (Kars, Ardahan ve Iğdır dışına), Güneydoğu Anadolu ile Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

18 Kasım 2026 MGM hava durumu tahminleri

12 KENTE SARI KODLU UYARI

Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alması beklenen fırtına nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul dahil 12 kenti sarı kod ile uyardı.

Bu illerde yaşayan vatandaşların kuvvetli fırtınaya karşı dikkatli olması istendi.

İşte uyarı alan o iller: Bilecik, Bursa, Edirne, Hatay, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Kahramanmaraş, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Osmaniye.

MARMARA'DA YAŞAYANLAR DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nin kuzey ve doğu kesimlerinde 18 Kasım Çarşamba günü (yarın) güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Rüzgarın saatte 60 ila 80 kilometre hıza ulaşabileceği, denizlerde etkili olacak fırtınanın ise 18 Kasım saat 10.00'dan gece yarısına kadar süreceği tahmin ediliyor. Kara kesimlerindeki fırtına uyarısının 19 Kasım Perşembe günü saat 13.00'e kadar devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji, fırtınayla birlikte çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar ile soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı. Özellikle balıkçıların, deniz ulaşımını kullananların ve denizcilik faaliyetlerinde bulunanların tedbirli olması istendi.

ÖNERİLEN HABERLER YAŞAM Sağanak yağış caddeleri göle çevirdi! Yayalar kendini suyun içinde buldu

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 21°C

Sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kıyılarında, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 20°C

Sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

RİZE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

MALATYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala