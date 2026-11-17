Açlık Oyunları Hasatta Gün Doğumu filmi, serinin yeni hikayesi ve oyuncu kadrosuyla sinemaseverlerin merak ettiği yapımlar arasında yer alıyor. Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Woody Harrelson ve Elizabeth Banks'in yıllar sonra yeniden bir araya gelmesiyle filmin vizyon tarihi, sinema seansları ve dijital izleme seçenekleri araştırılıyor.

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Açlık Oyunları serisinin yeni filmi Hasatta Gün Doğumu için geri sayım sürerken New York'ta düzenlenen gala, eski ve yeni oyuncuları buluşturdu. Serinin ilk filminden 14 yıl sonra aynı projede yer alan isimler dikkat çekerken genç Haymitch Abernathy'nin hikayesini konu alan yapımın Türkiye gösterim programı da belli oldu. İşte filmin çıkış tarihi, oyuncuları ve izleme seçeneklerine ilişkin ayrıntılar.

AÇLIK OYUNLARI HASATTA GÜN DOĞUMU NE ZAMAN ÇIKACAK?

Film, ilk Açlık Oyunları filminin 24 yıl öncesine uzanarak serinin önemli karakterlerinden Haymitch Abernathy'nin gençlik dönemini anlatıyor. Açlık Oyunları: Hasatta Gündoğumu, Türkiye'de 20 Kasım 2026 Cuma günü vizyona girecek.

Filmin vizyona girmesine günler kala 16 Kasım'da New York'ta düzenlenen galada serinin önceki filmlerinin oyuncuları da bir araya geldi. Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Woody Harrelson ve Elizabeth Banks, 2012'de başlayan sinema serisinin ardından yeniden aynı etkinlikte buluştu. Yeni filmin başrolünde genç Haymitch'i Joseph Zada canlandırırken Elle Fanning genç Effie Trinket, Ralph Fiennes Başkan Snow, Jesse Plemons ise Plutarch Heavensbee karakterini üstleniyor. Yapımın kadrosunda ayrıca Kieran Culkin, Glenn Close, Maya Hawke ve Mckenna Grace gibi isimler bulunuyor.

Açlık Oyunları Hasatta Gün Doğumu ne zaman çıkacak, nereden izlenir?

AÇLIK OYUNLARI HASATTA GÜN DOĞUMU NEREDEN İZLENİR?

Açlık Oyunları: Hasatta Gündoğumu filmi, sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak. Film için herhangi bir yayın platformu açıklanmadı.

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