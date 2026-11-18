Tüm zamanların en çok beklenen oyunu olan GTA 6'nın çıkışına sadece saatler kaldı! Çıkış anı yaklaştıkça, ön yükleme ve yayınlanma saatleri de dahil olmak üzere, birçok detaya yönelik araştırmalar hız kazandı. Peki, GTA 6 ne zaman oynanabilecek? Türkiye saatiyle GTA saat kaçta çıkacak?

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Oyun dünyasının aylardır takipçisi olduğuGrand Theft Auto 6 (GTA 6) için çıkış tarihi belli oldu.

Rockstar, GTA 6'nın 19 Kasım gece yarısından itibaren (yerel saat diliminize göre) resmen oynanabilir olacağını doğruladı. Eğer oyunu önceden yüklediyseniz, gece yarısı erişime açılacak ve hemen oynamaya başlayabileceksiniz.

Bu doğrultuda oyun ilk olarak Yeni Zelanda'da erişime açılacak. Ardından, dünya genelindeki her bir saat diliminde 19 Kasım gece yarısına ulaşıldıkça oyun kademeli olarak tüm dünyada oynanabilir hale gelecek.

GTA TÜRKİYE ÇIKIŞ SAATİ

GTA 6, Türkiye'deki PlayStation 5 ve Xbox Series X|S kullanıcıları için 18 Kasım Çarşamba gününü 19 Kasım Perşembe gününe bağlayan gece tam 00.00'da erişime açılacak.

ÖN YÜKLEME SÜRECİ BAŞLADI

GTA 6 için ön yükleme süreci başladı! Eğer oyunu PS Store üzerinden ön sipariş verdiyseniz, indirme işlemi başlamış olmalı; böylece oyun yayınlandığı anda oynamaya hazır hale gelecektir.

GTA 6 ne zaman oynanabilecek? Türkiye saatiyle GTA çıkış tarihi

GTA 6 DİSK OLARAK ALINABİLİR Mİ?

Rockstar, GTA 6'yı yalnızca dijital formatta satıyor; oyunu hiçbir şekilde fiziksel bir disk olarak satın alamazsınız. Perakende mağazalardan veya çevrimiçi satıcılardan satın aldığınız sürümlerin içinde dahi bir disk bulunmayacak. Bunun yerine, GTA 6 kutusunun içinde, oyunu indirmenizi sağlayacak bir kod yer alacak. Oyunun fiziksel disk içeren herhangi bir sürümü bulunmuyor.

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