2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline girilmesiyle beraber öğrenciler ve veliler ''15 tatil ne zaman, sömestr tatili hangi gün başlayacak?'' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma takvimine göre okullarda birinci döneme verilecek aranın tarihi de duyuruldu.

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Birinci dönem ilk ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Hafta sonu tatilinin de ardından 23 Kasım Pazartesi günü dersler yeniden başlayacak. Peki, 15 tatil ne zaman, sömestr tatili hangi gün başlayacak?

15 tatil ne zaman, sömestr tatili hangi gün başlayacak? 2025-2026 MEB takvimi

15 TATİL NE ZAMAN, SÖMESTR TATİLİ HANGİ GÜN BAŞLAYACAK?

MEB'in açıkladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönem ise 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanacak. Hafta sonunun ardından tatile çıkacak öğrenciler, iki haftalık sömestr döneminde derslere ara verecek.

15 tatil, 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek. Hafta sonu tatilinin ardından öğrenciler 8 Şubat 2027 Pazartesi günü yeniden okullarına dönerek ikinci döneme başlayacak.

15 tatil ne zaman, sömestr tatili hangi gün başlayacak? 2025-2026 MEB takvimi

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler 12 Mart Cuma günü ara tatili tamamlayacak. Hafta sonunun ardından 15 Mart Pazartesi günü yeniden ders başı yapılacak.

15 tatil ne zaman, sömestr tatili hangi gün başlayacak? 2025-2026 MEB takvimi

2027 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

25 Haziran 2027 Cuma günü 2026-2027 eğitim mğretim yılı sona erecek ve yaz tatili başlayacak.

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