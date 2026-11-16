Öğretmenler Günü için geri sayım sürerken milyonlarca öğrenci ve veli, 24 Kasım 2026 tarihinde eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Bu yıl salı gününe rastlayan Öğretmenler Günü, kasım ara tatilinin sona ermesinden hemen sonraki haftada kutlanacak. Okullarda çeşitli etkinliklerin düzenleneceği özel günde ders programının değişip değişmeyeceği de gündemde. Peki, 24 Kasım resmi tatil mi, Öğretmenler Günü okullar tatil mi? İşte detaylar...

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Türkiye'de her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanan Öğretmenler Günü, 2026 yılında salı gününe denk geliyor. Öğretmenlerin eğitim alanındaki katkılarını ve toplumdaki önemini vurgulayan bu özel gün kapsamında ülke genelinde törenler, kutlama programları ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Peki, 24 Kasım resmi tatil mi, Öğretmenler Günü'nde okullar tatil mi?

24 Kasım resmi tatil mi, Öğretmenler Gününde okullar tatil mi?

24 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

16 Kasım'da başlayan birinci dönem ara tatili 20 Kasım Cuma günü tamamlanacak. Hafta sonunun ardından öğrenciler 23 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. 24 Kasım Salı günü ise Öğretmenler Günü kutlanacak.

24 Kasım Öğretmenler Günü, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Ulusal bayram ve genel tatil günlerini düzenleyen 2429 sayılı Kanun'da Öğretmenler Günü için tatil kararı verilmedi.

24 Kasım resmi tatil mi, Öğretmenler Gününde okullar tatil mi?

ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE OKULLAR TATİL Mİ?

Öğretmenler Günü'nün resmi tatil olmaması nedeniyle 24 Kasım 2026 Salı günü okullar açık olacak. İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretim faaliyetlerinin normal takvim doğrultusunda sürdürülmesi bekleniyor.

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