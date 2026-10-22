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28 Ekim öğleden sonra resmi tatil mi? Cumhuriyet Bayramı tatil takvimi

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28 Ekim öğleden sonra resmi tatil mi? Cumhuriyet Bayramı tatil takvimi
Başlık Resmi28 Ekim öğleden sonra resmi tatil mi? Cumhuriyet Bayramı tatil takvimi

Cumhuriyet Bayramı tatil takvimi ekim ayının sonlarına doğru bir kez daha gündeme geldi. Resmi tatil takvimine göre 29 Ekim Perşembe günü tam gün tatil yapılacak. Özellikle hafta sonu tatilini resmi tatillerle birleştirmek isteyen vatandaşlar, 28 Ekim için verilen kararı merak ediyor. Peki, 28 Ekim öğleden sonra resmi tatil mi? Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün sürecek?

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Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü, 29 Ekim Perşembe günü tüm yurtta kutlanacak. Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayram. Cumhuriyet Bayramı bu yıl perşembe gününe denk geliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken öğrenciler, çalışanlar ve kamu görevlileri tatil takvimine dair açıklamaları yakından takip ediyor.

28 Ekim öğleden sonra resmi tatil mi? Cumhuriyet Bayramı tatil takvimi
Başlık Resmi28 Ekim öğleden sonra resmi tatil mi? Cumhuriyet Bayramı tatil takvimi

28-29 EKİM TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında her yıl tam gün resmi tatil olarak kutlanıyor. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkeler olan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir.

28 Ekim 2026 Çarşamba günü, Cumhuriyet Bayramı arifesi nedeniyle saat 13.00'ten itibaren resmi tatil uygulanacak. Günün sabah bölümünde çalışma düzeni devam ederken öğleden sonra mesai sona erecek. 29 Ekim Perşembe günü ise Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tam gün resmi tatil olacak.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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