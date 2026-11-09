10 Kasım tatil mi, okullar açık mı soruları, Atatürk'ü Anma Günü öncesinde öğrenciler, veliler ve çalışanlar tarafından araştırılıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yılında ülke genelinde düzenlenecek törenlerle anılacak. 10 Kasım Salı günü eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği, bankaların ve devlet dairelerinin çalışma saatleri ile resmi tatil takvimi merak ediliyor.

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de hayatını kaybetmesinin üzerinden 88 yıl geçti. Türkiye genelinde anma programları için hazırlıklar sürerken 10 Kasım 2026 Salı gününe ilişkin tatil durumu da gündeme geldi. Özellikle okullarda derslerin işlenip işlenmeyeceği, kamu kurumlarının açık olup olmayacağı ve kasım ara tatilinin başlangıç tarihi araştırılıyor.

10 KASIM TATİL Mİ?

10 Kasım 2026 Salı günü resmi tatil değil. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümü olan 10 Kasım, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da belirtilen resmi tatil günleri arasında bulunmuyor. Bu nedenle Atatürk'ü Anma Günü kapsamında ülke genelinde tam gün veya yarım gün tatil uygulanmayacak. Kamu kurumları, bankalar, noterler, PTT şubeleri ve özel sektör iş yerleri normal çalışma düzenini sürdürecek.

10 Kasım tatil mi, okullar açık mı? Resmi tatil takvimi

10 KASIM'DA OKULLAR AÇIK MI?

10 Kasım 2026 Salı günü okullar açık olacak ve eğitim öğretim faaliyetleri devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığının 2026 ve 2027 eğitim öğretim yılı çalışma takviminde 10 Kasım için tatil kararı bulunmuyor. Bu nedenle MEB'e bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenciler ders programlarına devam edecek. Atatürk'ün vefatının yıl dönümü dolayısıyla okullarda saat 09.05'te saygı duruşu ve anma etkinlikleri gerçekleştirilecek. Öğrenciler ve öğretmenler, okul yönetimlerince hazırlanan programlara katılacak. Törenlerin tamamlanmasının ardından dersler günlük eğitim programına göre sürdürülecek. Üniversitelerde de genel bir resmi tatil uygulaması bulunmuyor.

10 Kasım tatil mi, okullar açık mı? Resmi tatil takvimi

RESMİ TATİL GÜNLERİ

Ramazan Bayramı

Kurban Bayramı

1 Ocak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

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