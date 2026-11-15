Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 17 milyon öğrenci, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline 16 Kasım 2026 itibariyle başlayacak. Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler, 9 gün tatil yapma fırsatı yakalamış olacak. Peki, ara tatil ne zaman bitecek? Kasım ara tatilinin son günü hangi gün?

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2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline giren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, ders başı yapacakları tarihi merak ediyor. Öğrenciler ve veliler, “Kasım ara tatili ne zaman bitecek, hafta sonlarıyla birlikte 9 gün sürecek mi?” sorularına cevap arıyor. Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı çalışma takvimi, öğrencilerin soru işaretlerine cevap veriyor. İşte tatil takvimine ilişkin ayrıntılar…

Ara tatil ne zaman bitecek? Kasım ara tatilinin son günü

İLK ARA TATİL TAKVİMİ

Birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, ara tatil öncesi son derslerine bugün girecek.

Öğretmenlerin de 2026-2027 eğitim öğretim yılı kasım dönemi mesleki çalışmaları, 16-20 Kasım'da Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden gerçekleştirilecek. 16 Kasım Pazartesi günü saat 08.00'de başlayacak kasım dönemi mesleki çalışmaları, 22 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar erişime açık olacak.

ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

Ara tatilin ardından öğrenciler, 23 Kasım'da tekrar ders başı yapacak. Eğitim öğretim yılı birinci dönemi 22 Ocak 2027'de sona erecek. Yarıyıl tatili, 25 Ocak 2027 Pazartesi başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 8 Şubat 2027 Pazartesi başlayacak ve 25 Haziran 2027 Cuma gününe kadar sürecek.

İkinci dönem ara tatili ise 8 Mart 2027 Pazartesi başlayıp 12 Mart 2027 Cuma sona erecek.

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