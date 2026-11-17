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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren Merve Eczanesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, zeytin toplarken yaklaşık 3 metre yükseklikten düştüğünü söyleyerek ağrı kesici almak için eczaneye gelen 41 yaşındaki M.C., personelin ilacı uzattığı sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı. Başını tezgaha çarpan ve dili boğazına kaçan adama ilk müdahaleyi yapan eczacı Bekir Bali, hastayı koma pozisyonuna alıp boğazına kaçan dilini çıkararak solunum yolunu açtı ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Eczacının zamanında müdahalesi sayesinde ambulans gelmeden kendine gelen ve Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.C.'nin tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenilirken, yaşanan o anlar eczanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Orhangazi Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIOrhangazi

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