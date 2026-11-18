Sağlık Bakanlığı 2027’de yurt dışında geçici personel görevlendirecek. "2027 Yılı Yurt Dışı Sağlık Tesisleri Görevlendirme Başvuru İlanı " ile sürecin ayrıntılarına yer verildi.

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Sağlık Bakanlığı, 2027 yılında yurt dışında kurduğu ve kuracağı sağlık tesislerinde geçici süreyle personel görevlendirecek. İlana göre görevlendirmeler, Bangladeş’teki sahra hastanesini, Sudan, Somali ve Arnavutluk’taki genel hastaneleri, Nijer’deki kadın doğum ve çocuk hastanesini ve Kırgızistan’daki kalp ve damar hastanesini kapsıyor. Suriye’de ise Şam’daki kalp ve damar hastanesi ile Halep’teki onkoloji hastanesi görevlendirme kapsamında yer alıyor.

Ayrıca diğer ülkelerden gelecek talepler doğrultusunda, insani ve teknik yardım amaçlı sağlık hizmetlerinin sunumuna katkı sağlamak üzere personel görevlendirilecek.

Sağlık Bakanlığı 2027 Yurt Dışı Sağlık Tesisleri personel görevlendirme başvurusu tarihleri açıklandı

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı, 2027 yılında yurt dışındaki sağlık tesislerinde görevlendirilecek personele ilişkin ilanı yayımladı. Başvurular 20 Kasım 2026 saat 00.01’de başlayacak ve 4 Aralık 2026 saat 23.59’da sona erecek.

Başvurular, ilan metninde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, başvuru işlemleri için kullanılacak https://ekip.saglik.gov.tr/ internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurusunu belirtilen süre içerisinde tamamlayan personelin, ilan edilen başvuru süresi içerisinde herhangi bir nedenle beyan ettiği bilgi veya belgelerde değişiklik yapması hâlinde, güncel bilgileri içeren Yurt Dışı Sağlık Tesislerinde Görev Talep Formu’nu yeniden onaylatarak başvuru sistemine yüklemesi zorunlu tutuluyor.

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