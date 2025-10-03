Sağanak, fırtına, ve dolu geliyor! Orhan Şen riskli il ve ilçeleri tek tek saydı

Meteoroloji 3 Ekim 2025 ve hafta sonuna dair hava durumu beklentilerini paylaştı. Mevsim normallerinde beklenen sıcaklıklara batıda sağanak eklenecek, birçok kentte yağmura fırtına eşlik edecek. Meteoroloji turuncu ve sarı kodla uyarı verirken, Prof. Dr. Orhan Şen ise dolu riski bulunan ilçeleri tek tek saydı. İşte üç günlük hava durumu tahminleri ve uyarı alan illere dair son dakika detayları...

İSTANBUL DAHİL SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in batısının aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın batısı ile Ege'nin güney ve batısında yerel kuvvetli, Muğla kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yurdun batı ve iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esecek.

TURUNCU VE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, kuvvetli sağanak ve fırtına beklenen illeri tek tek sıraladı ve uyardı. Sarı ve turuncu kodlu uyarı veren Meteoroloji, bu illerde yaşayanların ani sel ve su baskınları ile fırtınalara karşı dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

Turuncu kod ile uyarı alan il Muğla olurken, sarı kod ile uyarı alanlar ise şöyle: Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Edirne, İzmir, Kırklareli ve Tekirdağ.

ORHAN ŞEN'DEN BÖLGE BÖLGE UYARI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Orhan Şen, bölge bölge fırtına, sağanak ve dolu uyarısında bulundu.

Şen, "Aşağıdaki bölgelerde sabah 5.00'den akşam 18:00'e kadar 12 saatte 80 kg'ın üzerinde yağış yağabilir. Yağış esnasında kuvvetli fırtına, şimşek, yıldırım da olacaktır. Yağış içinde dolu ihtimali de var. Tedbirinizi hem karada hem denizde alın: İzmir, Gökçeada, Kuşadası, Çeşme, Söke, Gökova, Marmaris, Bodrum, Köyceğiz, Fethiye, Kalkan" dedi.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, üç büyükşehir için beklenen hava durumu tahminlerine ilişkin konuştu. Macit, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'da özellikle cuma günü ve cumartesi günü batı kesimlerinde yağışlar bekliyoruz. Hava sıcaklığı 21-22 derecelerden cumartesi günü 25 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz. İstanbul'da cuma ve cumartesi günleri sağanak yağışlı, hava sıcaklığı 24-25 derece olacak. İzmir'de yağışlar perşembe akşamı başlıyor. Cuma günü ise gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz. Hava sıcaklığı ise 25-26 derece olarak bekleniyor. Hafta sonu özellikle yurdumuzun batı kesimlerinde ve üç büyükşehirde yağışların görülebileceğini söyleyebiliriz."

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin batısında yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 26°C

Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 20°C

Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 24°C

Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 22°C

Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, güney ve batısında yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın bölge genelinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 24°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 23°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 19°C

Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli, kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 32°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve batısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve batı çevreleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 24°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 26°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C

Az bulutlu

RİZE °C, 23°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 24°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C

Az bulutlu

KARS °C, 21°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 28°C

Az bulutlu

VAN °C, 22°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 31°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C

Az bulutlu

MARDİN °C, 27°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 30°C

Az bulutlu