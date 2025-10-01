Üç bölgeye kritik uyarı! Cuma günü vuracak, kuvvetli geliyor

Meteoroloji 1 Ekim 2025 hava durumu tahminlerini paylaştı, yeni ayın ilk günü yurdu nasıl bir havanın beklediği belli oldu. Karadeniz ağırlıklı olmak üzere bazı kentlerde sağanak beklenirken, sıcaklıklar ise mevsim normalleri ve altında seyredecek. Öte yandan cuma günü için kritik bir uyarı geldi. İşte detaylar...

BAZI KENTLERDE SAĞANAK VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Bitlis çevreleri, Çorum'un kuzey kesimleri, Erzurum ve Ağrı'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığı yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde diğer yerlerde normalleri civarında seyredecek. Rüzgar genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

CUMA GÜNÜNE DİKKAT

Hava Forum'un X hesabından yapılan paylaşımda cuma gününe dikkat çekildi ve uyarılar sıralandı.

Paylaşımda, "Yurdumuz cuma günü Yunanistan üzerinden hareket edecek olan kuvvetli bir yağışlı hava dalgasının etkisine girecek. Özellikle Trakya, Ege ve Akdeniz hattında aşırı yağışlar görebiliriz. Tatilde olanlar; Çeşme, Didim, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Kaş dikkat!" ifadeleri yer aldı.

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 24°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 26°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 21°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevreleri ve Çorum'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 20°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Bitlis çevreleri ile Erzurum ve Ağrı'nın doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak yağışlı

KARS °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 27°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 28°C

Az bulutlu