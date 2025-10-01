Üç bölgeye kritik uyarı! Cuma günü vuracak, kuvvetli geliyor
Yeni ayın ilk gününde yurdun kuzey kesimlerinde sağanak yağış etkili olurken, sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek. Cuma günü için uyarı veren Hava Forum ise Trakya, Ege ve Akdeniz hattını işaret etti. İşte 1 Ekim 2025 hava durumuna dair son detaylar...
Meteoroloji 1 Ekim 2025 hava durumu tahminlerini paylaştı, yeni ayın ilk günü yurdu nasıl bir havanın beklediği belli oldu. Karadeniz ağırlıklı olmak üzere bazı kentlerde sağanak beklenirken, sıcaklıklar ise mevsim normalleri ve altında seyredecek. Öte yandan cuma günü için kritik bir uyarı geldi. İşte detaylar...
BAZI KENTLERDE SAĞANAK VAR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Bitlis çevreleri, Çorum'un kuzey kesimleri, Erzurum ve Ağrı'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE
Hava sıcaklığı yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde diğer yerlerde normalleri civarında seyredecek. Rüzgar genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
CUMA GÜNÜNE DİKKAT
Hava Forum'un X hesabından yapılan paylaşımda cuma gününe dikkat çekildi ve uyarılar sıralandı.
Paylaşımda, "Yurdumuz cuma günü Yunanistan üzerinden hareket edecek olan kuvvetli bir yağışlı hava dalgasının etkisine girecek. Özellikle Trakya, Ege ve Akdeniz hattında aşırı yağışlar görebiliriz. Tatilde olanlar; Çeşme, Didim, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Kaş dikkat!" ifadeleri yer aldı.
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 26°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 26°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 21°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP °C, 21°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 19°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevreleri ve Çorum'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 20°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 20°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 19°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Bitlis çevreleri ile Erzurum ve Ağrı'nın doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak yağışlı
KARS °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 27°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 28°C
Az bulutlu