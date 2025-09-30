Meteoroloji’den hafta sonu uyarısı: Sağanak geliyor, sıcaklıklar düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye, perşembe akşamından itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek. Özellikle cuma ve cumartesi günleri Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de sağanak yağışlar ve kuvvetli rüzgarlar etkili olacak. Sıcaklıklar ise hissedilir derecede düşerek mevsim normallerinin altına inecek.

SAĞANAK YAĞIŞLAR HANGİ BÖLGELERDE ETKİLİ OLACAK?

MGM Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yağışların perşembe akşam saatlerinden itibaren Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında başlayacağını açıkladı. Cuma günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de etkisini artıracak yağışlar, cumartesi günü İç Anadolu’nun batısına kadar ilerleyecek.

Macit, özellikle cuma günü Marmara ve Kuzey Ege’de, cumartesi ise Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun batısında kuvvetli rüzgarların görüleceğini belirterek vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul: Cuma ve cumartesi sağanak geçişleri bekleniyor. Sıcaklık 22-23°C civarında olacak.

Ankara: Kentin batısında yağış görülecek. Cumartesi hava 25°C’ye kadar çıkacak.

İzmir: Perşembe akşamı itibarıyla gök gürültülü sağanak etkili olacak. Sıcaklık 25-26°C civarında seyredecek.

1 EKİM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yağışlar sürecek. Bursa ve Trabzon’da sağanak riski yüksek. Antalya’da yerel yağışlar görülebilir. İstanbul 19°C, Ankara 21°C, İzmir 23°C civarında olacak.

2 EKİM PERŞEMBE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Yeni bir yağışlı sistem batıdan giriş yapacak. İstanbul ve Trabzon’da orta şiddette sağanak bekleniyor. Ege ve Akdeniz genellikle kuru geçecek. İstanbul 18°C, Ankara 20°C, İzmir 22°C.

3 EKİM CUMA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Yağışlar etkisini artırıyor. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de sağanak ve gök gürültülü sağanaklar görülecek. Kuvvetli rüzgar bekleniyor. İstanbul 19°C, Ankara 21°C, İzmir 23°C.

4 EKİM CUMARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Yağış doğuya doğru ilerleyecek. Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun batısında sağanak yağış etkili olacak. Hava serinlemeye devam edecek. İstanbul 20°C, Ankara 22°C, İzmir 24°C.

5 EKİM PAZAR HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Yağışlar büyük ölçüde sona eriyor. Yurt genelinde parçalı bulutlu ve açık hava bekleniyor. Sıcaklıklar hafifçe artış gösterecek. İstanbul 21°C, Ankara 23°C, İzmir 25°C.

6 EKİM PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Yeni haftayla birlikte batıda hafif yağışlar geri dönecek. Diğer bölgelerde parçalı bulutlu ve ılık hava hakim. İstanbul 22°C, Ankara 24°C, İzmir 26°C civarında olacak.