Bu yıl 8. kez kapılarını açmaya hazırlanan Take Off İstanbul, şehri yeniden teknoloji ve inovasyon odağı haline getirecek. Bölgenin en kapsamlı girişimcilik zirvesi olan etkinlik, 10-11 Aralık’ta İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek ve dünyanın çeşitli ülkelerinden yatırımcıları, girişimcileri ve ekosistemin önde gelen paydaşlarını bir araya toplayacak.

Bugüne kadar 100’ü aşkın ülkeden yüzlerce girişimi ve binlerce ziyaretçiyi buluşturan Take Off, geleceğin dünyasını şekillendiren yenilikçi fikirlerin küresel ölçekte görünürlük kazanmasına imkan tanıyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi öncülüğünde gerçekleştirilen zirve, Türkiye’nin küresel inovasyon vizyonunu ileri taşıyan en önemli platformlardan biri olarak konumunu güçlendiriyor.

2018’de başlayan yolculuğundan bu yana Take Off İstanbul, girişimlerin küresel ölçekte büyümesine zemin hazırlayan stratejik bir platforma dönüştü. Bugüne dek yaklaşık 1000 girişimi ağırlayan zirve, toplamda 1,8 milyon dolarlık yatırım desteğiyle ekosisteme önemli katkılar sundu.

KÜRESEL GİRİŞİM VE YATIRIM EKOSİSTEMİ TAKE OFF’TA BULUŞUYOR!

Bu yıl Take Off İstanbul; 40 ülkeden 500’ü aşkın girişimi, 250’den fazla yatırımcıyı, 80 partneri ve 13 sponsor kurumu aynı platformda bir araya getirecek. Uluslararası katılımın güçlendiği zirvede, İspanya, Bangladeş, Kuzey Makedonya ve Özbekistan; oluşturacakları ülke pavilyonlarıyla kendi ekosistemlerinin öne çıkan start-uplarını Take Off İstanbul’a taşıyacak.

Zirve boyunca, uluslararası iş birliğini güçlendirmeye yönelik yatırım görüşmeleri ve kapsamlı networking fırsatları sunulurken, katılımcıların yeni iş bağlantıları oluşturmasını desteklemek amacıyla “Girişimci Etkinliği” ve “Uluslararası Yatırımcı Buluşması” gibi özel programlar da zirvede yer alacak.

TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİKTE GELECEĞİN ROTASI İSTANBUL’DA ÇİZİLİYOR!

Ziyaretçiler; ana sahnede alanında önde gelen uzmanları dinleyerek ilham verici konuşmalara tanıklık edecek, yan sahnede ise seçilen girişimlerin sunumlarını takip ederek teknolojik çözümleri yakından keşfedebilecek. Öte yandan deneyim alanları ve interaktif uygulamalar, katılımcılara hem bilgi edinebilecekleri hem de keyifli vakit geçirebilecekleri zengin bir etkinlik ortamı sunacak.

Bu yıl Take Off ana sahne programları arasında üretken yapay zeka, derin teknoloji, fintech inovasyonları, küresel yatırım trendleri ve sürdürülebilirlik gibi güçlü başlıklar öne çıkıyor. Ayrıca ekosistemdeki genç yetenekleri desteklemek amacıyla öğrenciler için özel eğitim oturumları düzenlenirken, gönüllülük modeli de topluluk bilincini ve ortak üretim kültürünü daha da güçlendirecek. Önde gelen kurumların, uluslararası paydaşların ve sektör şirketlerinin buluştuğu Take Off İstanbul; yenilikçi fikirlerin yatırıma dönüşmesini ve güçlü iş birliklerinin doğmasını sağlayan etkileyici bir ekosistem oluşturacak.

Take Off 2025 Ziyaretçi Kayıtları Devam Ediyor!

T3 Vakfı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi öncülüğünde düzenlenen Take Off İstanbul; ilham veren konuşmacıları, yenilikçi girişimleri ve iş dünyasının önde gelen isimlerini aynı çatı altında buluşturmaya hazırlanıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası