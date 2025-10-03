Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 3 Ekim 2025 il il Cuma namazı vakitleri

Müslümanlar için haftanın en önemli günlerinden olan Cuma günü geldi. 3 Ekim 2025 Cuma günü, Türkiye genelinde milyonlarca vatandaş Cuma namazı vaktinde camilere akın edecek. Öğle saatinin yaklaşmasıyla il il Cuma namazı saati araştırılıyor.

Cuma namazı, öğle ezanı vaktinde kılınır. Her ilin ezan saatine göre Cuma namazı saati değişiklik gösterebilir. 3 Ekim 2025 namaz vakitlerine göre il il Cuma namazı saatleri belli oldu. 

BUGÜN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

3 Ekim 2025 tarihinde İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir'de cuma namazı saatleri şu şekilde:

İstanbul: 13.04

Bursa: 13.04

Ankara: 12.49

İzmir: 13.11 

 

Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 3 Ekim 2025 il il Cuma namazı vakitleri - 1. Resim

İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ 3 EKİM 2025

Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 3 Ekim 2025 il il Cuma namazı vakitleri - 2. Resim

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

Cuma günü 16 rekat namaz kılınır. Bunun iki rekatını kılmak farzdır. 

Önce Cumanın dört rekatlık sünneti, öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sonra cami içinde ikinci ezan ve hutbe okunur. Hutbe okunduktan sonra, ikamet okunup, cemaat ile Cuma namazının iki rekatlık farzı kılınır. 

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra dört rekatlık son sünnet, yine öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. 

Bundan sonra , “Vaktine yetişip kılmadığım son öğle namazının farzını kılmaya” diye niyet ederek, öğle namazının farzı gibi zuhr-i ahir denilen bir namaz kılınır.

Sonra da sabah namazının sünneti gibi iki rekat vaktin sünneti kılınır. Bundan sonra Âyet-el-kürsi ve tesbihler okunup, dua edilir.

 

