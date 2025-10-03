İzmir'de büyük fabrika yangını! Dumanlar kentin bir çok noktasından görüldü
İzmir Bornova'da plastik ürünlerin bulunduğu depoda yangın çıktı. İhbar üzerine adrese sevk edilen çok sayıda ekip müdahaleye başladı. Çalışmalar sürerken fabrikadan yükselen dumanlar şehrin bir çok noktasından görüldü.
Bornova ilçesine bağlı Refik Tulga Caddesi'ndeki plastik ürünlerin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE EDİYOR
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
GÖKYÜZÜNÜ KAPSAYAN DUMANLAR HER YERDEN GÖRÜLDÜ
Bölgeden yükselen dumanlar kentin farklı yerlerinden de görünüyor. Ekipler yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.
