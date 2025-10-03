Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İzmir'de büyük fabrika yangını! Dumanlar kentin bir çok noktasından görüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir Bornova'da plastik ürünlerin bulunduğu depoda yangın çıktı. İhbar üzerine adrese sevk edilen çok sayıda ekip müdahaleye başladı. Çalışmalar sürerken fabrikadan yükselen dumanlar şehrin bir çok noktasından görüldü.

Bornova ilçesine bağlı Refik Tulga Caddesi'ndeki plastik ürünlerin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE EDİYOR

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İzmir'de büyük fabrika yangını! Dumanlar kentin bir çok noktasından görüldü - 1. Resim

GÖKYÜZÜNÜ KAPSAYAN DUMANLAR HER YERDEN GÖRÜLDÜ

Bölgeden yükselen dumanlar kentin farklı yerlerinden de görünüyor. Ekipler yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

