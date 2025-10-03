Adana'da faciadan dönüldü! Seyir halindeki otobüsü cayır cayır yandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adana'da seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yolcular büyük panik yaşarken adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Otobüstekiler tahliye edildi, söndürülen araç ise kullanılamaz hale geldi.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu İncirlik Park Alanı civarında seyir halinde olan yolcu otobüsü bir anda yanmaya başladı. Hızla yayılan alevler tüm otobüsü sararken yolcular büyük korku yaşadı.
YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada otobüste bulunan yolcular araçtan tahliye edildi.
OTOBÜS KÜL OLDU
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi.
