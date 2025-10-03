Adana'da faciadan dönüldü! Seyir halindeki otobüsü cayır cayır yandı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu İncirlik Park Alanı civarında seyir halinde olan yolcu otobüsü bir anda yanmaya başladı. Hızla yayılan alevler tüm otobüsü sararken yolcular büyük korku yaşadı.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada otobüste bulunan yolcular araçtan tahliye edildi.

OTOBÜS KÜL OLDU

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi.