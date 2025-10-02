Bakırköy- Kayaşehir Metro hattında alevler yükseldi! Seferler durdu, yolcular tahliye edildi
Güncelleme:
İstanbul Bağcılar’da Bakırköy-Kayaşehir Metro hattında sefer yapan bir trenin fren balatalarında yangın çıktı. Mahmutbey istasyonunda kısa süreli paniğe neden olan olayda yolcular tahliye edilirken, istasyon geçici olarak kapatıldı.
İstanbul'da sabah saatlerinde Bağcılar'daki Bakırköy- Kayaşehir Metro hattında yangın paniği yaşandı. Hatta sefer yapan metro Mahmutbey istasyonuna yaklaştığı sırada fren balatalarında dumanlar yükseldi.
Metronun alt kısmında yükselen alevler nedeniyle sefer durduruldu. Metro, istasyona ulaştıktan sonra yolcular tahliye edildi.
İstasyonu dumanların kapladığı o anlarda, istasyon görevlileri yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti.
MAHMUTBEY İSTASYONU KAPATILDI
Yangın nedeniyle Mahmutbey istasyonundaki yolcular tahliye edilirken, istasyon geçici süre kapatıldı. Olayla ilgili ekiplerin çalışmalarında fren balatalarında oluşan yangın sonrası metro garaja götürüldü.
