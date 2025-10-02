Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Bakırköy- Kayaşehir Metro hattında alevler yükseldi! Seferler durdu, yolcular tahliye edildi

Bakırköy- Kayaşehir Metro hattında alevler yükseldi! Seferler durdu, yolcular tahliye edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bakırköy- Kayaşehir Metro hattında alevler yükseldi! Seferler durdu, yolcular tahliye edildi
İstanbul, Metro, Yangın, Bakırköy, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Bağcılar’da Bakırköy-Kayaşehir Metro hattında sefer yapan bir trenin fren balatalarında yangın çıktı. Mahmutbey istasyonunda kısa süreli paniğe neden olan olayda yolcular tahliye edilirken, istasyon geçici olarak kapatıldı.

İstanbul'da sabah saatlerinde Bağcılar'daki Bakırköy- Kayaşehir Metro hattında yangın paniği yaşandı. Hatta sefer yapan metro Mahmutbey istasyonuna yaklaştığı sırada fren balatalarında dumanlar yükseldi. 

Metronun alt kısmında yükselen alevler nedeniyle sefer durduruldu. Metro, istasyona ulaştıktan sonra yolcular tahliye edildi.

İstasyonu dumanların kapladığı o anlarda, istasyon görevlileri yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti.

MAHMUTBEY İSTASYONU KAPATILDI

Yangın nedeniyle Mahmutbey istasyonundaki yolcular tahliye edilirken, istasyon geçici süre kapatıldı. Olayla ilgili ekiplerin çalışmalarında fren balatalarında oluşan yangın sonrası metro garaja götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Oba Makarna, Sakarya'daki fabrikasını Japonlara sattı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rusya- Ukrayna çatışması Karadeniz'e taştı: Trabzon’da patlayıcı kabusu - YaşamRusya- Ukrayna çatışması Karadeniz'e taştıMeteoroloji bölge bölge alarm verdi! Fırtına ve sağanak peş peşe geliyor - YaşamHazır olun! Fırtına ve sağanak peş peşe geliyorAlman çift Antalya’dan kopamıyor! 28 senedir aynı otel, aynı oda, aynı masada tatil - YaşamAlman çift Antalya’dan kopamıyor! 28 senedir aynı otel, aynı oda, aynı masada tatilCaretta caretta’nın göç yoluna yakın takip! 2. Dünya turunda 7 bin km katetti - YaşamCaretta caretta’nın göç yoluna yakın takip! 2. Dünya turunda 7 bin km katettiBahçelievler'de kuyumcu vurgunu: Altınlarla kaçtı, vitrindekiler imitasyon çıktı - YaşamBahçelievler'de kuyumcu vurgunu: Altınlarla kaçtı, vitrindekiler imitasyon çıktıİstanbul da kuraklıktan nasibini aldı! En büyük baraj bile alarm veriyor - YaşamEn büyük baraj bile alarm veriyor
Sonraki Haber Yükleniyor...