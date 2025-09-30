Sivas'ta yolcu otobüsü tırla çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Çamlıbel Geçidi'nde otobüs ile tır çarpışması sonucu can pazarı yaşandı. Adrese kısa sürede çok sayıda ekip sevk edilirken 3'ü ağır 18 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Kaza, Sivas-Tokat karayolu Yıldızeli ilçesi Çamlıbel geçidinde meydana geldi. Tokat istikametine seyir halindeki Tokat Yıldızı firmasına ait 60 TY 450 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü ile bir tır kafa kafaya çarpıştı.
ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Kaza sonrası yoldan çıkan otobüs araziye sürüklendi. Can pazarı yaşanan olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İlk belirlemelere göre 3'ü ağır 18 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, arama kurtarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yıldızeli Devlet Hastanesi ve Sivas'taki hastanelere sevk edildi.
