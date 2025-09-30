Sivas'ta yolcu otobüsü tırla çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Kaza, Sivas-Tokat karayolu Yıldızeli ilçesi Çamlıbel geçidinde meydana geldi. Tokat istikametine seyir halindeki Tokat Yıldızı firmasına ait 60 TY 450 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü ile bir tır kafa kafaya çarpıştı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kaza sonrası yoldan çıkan otobüs araziye sürüklendi. Can pazarı yaşanan olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İlk belirlemelere göre 3'ü ağır 18 kişi yaralandı.

İlgili Haber Mersin'de halatı kopan asansör genç anneyi canından etti

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, arama kurtarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yıldızeli Devlet Hastanesi ve Sivas'taki hastanelere sevk edildi.