YÖK Başkanı Özvar yeni yol haritasını açıkladı! Üniversitelerde köklü revizyon

Üniversitelerde hukuk başta olmak üzere vakıf üniversitelerinde kontenjan düşürülecek. 4 yıllık mezuniyet için gerekli 240 kredi sistemi gözden geçirilecek. Staj uygulamaları iş yeri temelli mesleki eğitime dönüştürülecek

Esma Altın ANKARA - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yeni adımları içeren ‘2030’a Doğru Türk Yükseköğretiminin Yol Haritası’ hakkında açıklamalarda bulundu. Lansmanda konuşan Özvar, şu yeniliklere dikkat çekti:

YÖK Başkanı Özvar yeni yol haritasını açıkladı! Üniversitelerde köklü revizyon - 1. Resim

7 PİLOT İL SEÇİLDİ

Ön lisansı ve lisans düzeylerini kapsayacak şekilde iş yerinde uygulamalı eğitim modeli yaygınlaşacak. Staj uygulamalarını iş yeri temelli mesleki eğitime dönüştüreceğiz. Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara olmak üzere 7 ilde pilot uygulamalara başlıyoruz. Bu illerdeki üniversitelerimizin öğrenci kapasitesi, sektörlerin staj ve uygulamalı eğitim imkânları gibi verileri detaylı şekilde ortaya koyacak envanter çalışmasını tamamlamak üzereyiz.

STAJ İMKÂNI GENİŞLETİLECEK

Staj süresi başta olmak üzere öğrencilerimizin hak edişleri, iş yerlerimizin sorunlarını çözeceğimiz mevzuat çalışmaları yolda. Öğrencilerimizin iş hayatına daha donanımlı hazırlanabilmeleri için staj ve uygulama imkânlarını genişleteceğiz.

YÖK Başkanı Özvar yeni yol haritasını açıkladı! Üniversitelerde köklü revizyon - 2. Resim

ŞAM’DA YENİ ÜNİVERSİTE

Suriye ile yürüttüğümüz ortak üniversite kurma anlaşmamız hayata geçmek üzere. Şam’da Türkiye-Suriye Dostluk Üniversitesi yakında hizmete girecek. Ayrıca Gazi Üniversitemiz Kazakistan’da akademik birim açacak.

3 YILDA MEZUNİYET

Önümüzdeki dönemde lisans programlarında ders programları sadeleştirilecek. Başarılı öğrencilerimizin 3 yılda mezun olabilmesi için yapacağımız çalışmalar hem Yükseköğretim Kurulu hem de Üniversitelerarası Kurulun temel gündem maddesi olmak durumunda. 

YÖK Başkanı Özvar yeni yol haritasını açıkladı! Üniversitelerde köklü revizyon - 3. Resim

YAZ OKULLARINA YENİ DÜZEN

Yaz okulu başlığı altında üniversitelerimizin öğrencilerimize açtığı kurslar yapılandırılmalı. 

KREDİ SİSTEMİNE GÜNCELLEME

4 yıllık mezuniyet için 240 kredinin gerekli olduğu Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ni de gözden geçireceğiz. 

KONTENJANLARA İNCELEME

Vakıf üniversitelerimizin başta hukuk kontenjanları olmak üzere tüm kontenjanlarını devlet üniversitelerinde olduğu gibi değerlendireceğiz. Kontenjan politikalarındaki muhtemel indirimleri sadece belli alanlarda değil, ihtiyaç ve şartlara göre tüm programlar için gündeme alabiliriz.

ÇOKLU DOKTORA TALEBİ

Mezun ettiğimiz her 100 doktora mezununun 90’dan fazlası üniversitelerde iş buluyor. İkili doktora yerine gelin, çoklu doktora 
programı yapalım.

