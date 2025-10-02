Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tahran Üniversitesi'nde laboratuvarda patlama! 1 öğrenci hayatını kaybetti, yaralılar var

Tahran Üniversitesi'nde laboratuvarda patlama! 1 öğrenci hayatını kaybetti, yaralılar var

İran'da Tahran Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde bir laboratuvarda meydana gelen patlamada 1 öğrenci hayatını kaybetti, 2 öğrenci yaralandı. Patlamanın kesin nedeni ise henüz bilinmiyor.

İran'da Tahran Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde bir laboratuvarda meydana gelen patlamada 1 öğrenci hayatını kaybederken, 2 öğrenci de yaralandı. 

HİDROJEN KAPSÜLÜ PATLADI

Konuya ilişkin basına açıklama yapan Tahran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Hüseyin Rızaiyan, patlamanın üniversitenin Emirabad bölgesinde yer alan Malzeme ve Metalurji Bölümü laboratuvarında bir hidrojen kapsülünün patlamasından kaynaklandığını aktardı.

Rızaiyan, hidrojen tüpünün neden patladığının henüz belirlenemediğini söyledi.

Tahran İtfaiyesi Sözcüsü Celal Meleki ise olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Saat 14.10'da Kuzey Karger Caddesi üzerinde bulunan bir eğitim merkezinde patlama meydana geldiği bildirilince olay yerine ekipler sevk edildi. Eğitim amaçlı kullanılan iki katlı bir binanın alt katında bulunan laboratuvardaki hidrojen tüpünün patladığı anlaşıldı. Olayda maalesef bir kişi hayatını kaybetti, biri kadın 2 kişi ağır yaralandı."

Meleki, patlamada binanın pencere ve duvarlarının yıkılması sonucu düşen camlar nedeniyle hafif yaralananlar da olduğu bilgisini verdi.

