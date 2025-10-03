Metin Akpınar cephesinde bitmeyen kriz! Onur Akay, Duygu Nebioğlu’nun ağabeyi mi?

Geçmişte oyuncu Metin Akpınar’ın kızı olduğunu iddia eden Duygu Nebioğlu’nun açtığı babalık davası sonuçlandı ve yapılan DNA testi iddiaları doğruladı. Mahkeme, Nebioğlu’nun Akpınar’ın biyolojik kızı olduğuna hükmetti.

METİN AKPINAR’DAN ONUR AKAY’A HUKUKİ CEVAP: 1 TL’LİK TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, ünlü oyuncu Metin Akpınar’ın kamuoyunda bilinenin aksine sadece bir kız çocuğu olmadığını, aynı zamanda "Metin" isimli bir erkek çocuğunun da bulunduğunu iddia etti. Bu söz konusu açıklamanın ardından, Metin Akpınar tarafından Onur Akay’a karşı 1 TL’lik manevi tazminat davası açıldığı öğrenildi. Akpınar, açtığı dava ile bu iddiaların gerçek dışı olduğunu savunarak, hakaret ve itibar zedelenmesi nedeniyle manevi tazminat talebinde bulundu.

DUYGU NEBİOĞLU “AĞABEYİMİ BULDUM” DEMİŞTİ

Konu magazin gündeminde yer alırken, sosyal medya platformlarında dikkat çeken yeni bir açıklama gündeme geldi. Duygu Nebioğlu, yaptığı paylaşımda, uzun süredir aradığı ağabeyini bulduğunu iddia ederek, söz konusu kişinin ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay olduğunu açıkladı. Nebioğlu’nun bu beklenmedik çıkışı, büyük yankı uyandırırken, geniş çapta tartışmalara neden oldu. Konuyla ilgili paylaşımlar hızla yayıldı, kamuoyunda da merak ve spekülasyonlar artmaya başladı.

CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİLER

İkili, iddiaları sonrası gazeteci Pelin Çini’nin sunduğu canlı yayında karşı karşıya geldi. Program esnasında Onur Akay, Duygu Nebioğlu’nun kendisiyle ilgili kardeşlik iddialarını kesin bir dille reddetti. Akay, “Ben Metin Akpınar’ın oğlu değilim. Bu konuda herkesin kafasındaki soru işaretlerini gidermek adına gerekirse DNA testi yaptırmaktan çekinmem” ifadelerini kullandı. Öte yandan, Duygu Nebioğlu ise canlı yayında iddialarının arkasında durduğunu belirtti ve Akay’a “Bunu bana sen söyledin” dedi.

“BEN ONA AĞABEY DEMEDİM”

Nebioğlu yayında “O kişi Almanya’da doktor dedi, kendisinin de doktor olduğunu söyledi. Onun çok farklı yetiştirildiğini belirtti. Onur Akay 2023 yılından beri konuştuğum kişidir. Sen sürekli bir ağabey hikayesi anlatıyorsun. Bunu ben çıkartmadım. Sen beni arıyorsun sürekli. Ben ona ağabey demedim. İşler o şekilde olmadı” şeklinde konuştu.