3 Ekim bugünkü maçlar listesi! Günün Süper Lig ve EuroLeague maç saatleri belli oldu
3 Ekim Cuma akşamı futbol ve basketbolda dikkat çeken maçlar oynanacak. Süper Lig'de Trabzonspor maçı dikkat çekerken ve EuroLeague'de Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in maçları sporseverleri ekrana kilitleyecek. Ayrıca 1.lig, Premier Lig, Laliga ve Serie A maçları da belli oldu. Bu nedenle bu akşam hangi maçlar var, saat kaçta araştırılıyor. İşte, 3 Ekim bugünkü maç takvimi
Bugün sporseverler hem sahada hem potadaki mücadelelerle buluşacak. Süper Lig ve Avrupa kupalarında oynanacak maçların saatleri, takımlar ve yayın bilgileri netleşti.
BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA?
Süper Lig
20:00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor, beIN Sports 2
20:00 Trabzonspor - Kayserispor, beIN Sports 1
1. Lig
20:00 Boluspor - Esenler Erokspor, TRT Tabii Spor 6
20:00 Çorum FK - Manisa FK, TRT Spor
İngiltere - Premier Lig
22:00 Bournemouth - Fulham
İspanya - LaLiga
22:00 Osasuna - Getafe
İtalya - Serie A
21:45 Hellas Verona - Sassuolo
Fransa - Ligue 1
21:45 Paris FC - Lorient
Almanya - Bundesliga
21:30 Hoffenheim - Köln
3 EKİM EUROLEAGUE MAÇ TAKVİMİ
20:00 Zalgiris-Kaunas Fenerbahçe Beko, S Sport, S Sport Plus
20.30 Anadolu Efes - Hapoel Tel Aviv, S Sport, S Sport Plus
20.30 Monaco - Dubai Basket, S Sport Plus
21.15 Panathinaikos - Barcelona, S Sport Plus