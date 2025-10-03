Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
3 Ekim bugünkü maçlar listesi! Günün Süper Lig ve EuroLeague maç saatleri belli oldu

3 Ekim Cuma akşamı futbol ve basketbolda dikkat çeken maçlar oynanacak. Süper Lig'de Trabzonspor maçı dikkat çekerken ve EuroLeague'de Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in maçları sporseverleri ekrana kilitleyecek. Ayrıca 1.lig, Premier Lig, Laliga ve Serie A maçları da belli oldu. Bu nedenle bu akşam hangi maçlar var, saat kaçta araştırılıyor. İşte, 3 Ekim bugünkü maç takvimi

Bugün sporseverler hem sahada hem potadaki mücadelelerle buluşacak. Süper Lig ve Avrupa kupalarında oynanacak maçların saatleri, takımlar ve yayın bilgileri netleşti. 

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA?

Süper Lig

20:00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor, beIN Sports 2

20:00 Trabzonspor - Kayserispor, beIN Sports 1

1. Lig

20:00 Boluspor - Esenler Erokspor, TRT Tabii Spor 6

20:00 Çorum FK - Manisa FK, TRT Spor

İngiltere - Premier Lig

22:00 Bournemouth - Fulham

3 Ekim bugünkü maçlar listesi! Günün Süper Lig ve EuroLeague maç saatleri belli oldu - 1. Resim

İspanya - LaLiga

22:00 Osasuna - Getafe

İtalya - Serie A

21:45 Hellas Verona - Sassuolo

Fransa - Ligue 1

21:45 Paris FC - Lorient

Almanya - Bundesliga

21:30 Hoffenheim - Köln

3 Ekim bugünkü maçlar listesi! Günün Süper Lig ve EuroLeague maç saatleri belli oldu - 2. Resim

3 EKİM EUROLEAGUE MAÇ TAKVİMİ

20:00 Zalgiris-Kaunas Fenerbahçe Beko, S Sport, S Sport Plus

20.30 Anadolu Efes - Hapoel Tel Aviv, S Sport, S Sport Plus

3 Ekim bugünkü maçlar listesi! Günün Süper Lig ve EuroLeague maç saatleri belli oldu - 3. Resim

20.30 Monaco - Dubai Basket, S Sport Plus

21.15 Panathinaikos - Barcelona, S Sport Plus

