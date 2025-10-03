Bakırköy'de özel okulda yangın! Öğrenciler tahliye edildi
Kaynak: Anadolu Ajansı
Bakırköy'de bulunan özel bir okulun bodrum katında yangın çıktı. Olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı.
İstanbul Bakırköy'de bulunan özel bir okulda korku dolu anlar yaşandı. İstanbul Caddesi'ndeki okulun bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİOkulun elektrik sistem odasında çıkan yangın nedeniyle öğrenciler tahliye edilirken, sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
