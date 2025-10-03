Bakırköy'de özel okulda yangın! Öğrenciler tahliye edildi

İlgili Haber İzmir'de büyük fabrika yangını! Dumanlar kentin bir çok noktasından görüldü ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ Okulun elektrik sistem odasında çıkan yangın nedeniyle öğrenciler tahliye edilirken, sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. Okulun elektrik sistem odasında çıkan yangın nedeniyle öğrenciler tahliye edilirken, sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

İstanbul'de bulunan özel bir okulda korku dolu anlar yaşandı. İstanbul Caddesi'ndeki okulun bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.